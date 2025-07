スマホやPCに挿すだけ！Free-Style Wi-Fi「MacaroonIV(マカロンフォー)」

NEXTは、月額契約不要・都度チャージ式のモバイルWi-Fiを取り扱うブランド「Free-Style Wi-Fi」において、バッテリーレス設計の新端末「MacaroonIV(マカロンフォー)」を2025年7月23日(水)10時より販売開始します。

Free-Style Wi-Fi「MacaroonIV(マカロンフォー)」

■スマホやPCに挿すだけ。

かんたん・自由なWi-Fi体験

MacaroonIVは、電源供給さえあれば使えるUSB給電式のモバイルWi-Fi端末です。

スマホやパソコンに直接挿すことで、接続設定をすることなくインターネットに繋がります。

また、直接挿していない機器にもWi-Fiを飛ばせるので、パソコンは有線接続でネット通信をしながら、近くのスマホやタブレットではWi-Fi通信をするということも可能。

従来のモバイルWi-Fiと異なり、バッテリーを内蔵していないため軽量・コンパクトで、持ち歩きやすさも抜群です。

※USB Type-Cに対応(Type-Aへの変換コネクタも同梱)

■利用シーンの一例

・スマホに直接挿してギガを節約

モバイルデータ通信を使わずにネット接続が可能。

旅行中や通勤時間も安心。

・車内Wi-Fiとして

シガーソケットやモバイルバッテリーで給電すれば、車内をWi-Fi空間に。

最大8台同時接続対応。

・パソコンに挿して安定通信

リモート会議や作業中に、挿すだけで即ネット接続&周囲にもWi-Fiを飛ばせる便利設計。

・急な入院や通信障害等、緊急時の備えに

月額0円で使わない時は費用ゼロ。

「とりあえず持っておく」安心の1台に。

<MacaroonIV 販売価格(税込)>

・本体のみ :10,780円

・本体+30G付 :12,980円

・本体+60G付 :15,180円

・本体+100G付:16,280円

※初回購入時のデータはすべて有効期限365日です。

※有効期限は、初回インターネット時から開始されます。

〜国内チャージデータ(税込) ※一部抜粋〜

・1G :440円(30日有効)

・20G :2,310円(30日有効)

・100G:6,380円(365日有効)

※上記はラインナップの一部です。

