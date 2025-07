ファイブゲート、自動車用タイヤ空気圧モニタリングシステム AirSafe出展！オートメッセ in 愛知2025

ファイブゲートは、2025年7月26日(土)・27日(日)に愛知県国際展示場で初開催される「オートメッセ in 愛知2025」に出展します。

オートメッセ in 愛知2025

会期 :2025年7月26日(土)、27日(日) 10時〜18時

会場 :愛知県国際展示場(Aichi Sky Expo)

AirSafeブース:ホールE -407 XaCAR 86 & BRZ Magazineブース内

会場では、自動車用タイヤ空気圧モニタリングシステム(TPMS)の、AirSafe「AS-4CV」「AS-4SV」をはじめとして、カーライフを安全・快適にする製品を展示します。

出展ブースは交通タイムス社のXaCAR 86 & BRZ Magazineブース内となり、AirSafeを装着したドリキン土屋圭市氏の愛車TOYOTA86(クロハチ号)の並びに、AirSafe公式デモカーBRZを展示します。

【AirSafe AS-4CV、AS-4SV 製品特長】

●空気圧・温度をリアルタイム表示

4輪それぞれの空気圧・温度を常時監視し、リアルタイムに表示するため、ひと目でタイヤの状態がチェックできます。

●精度の高いセンサーを採用

自動車メーカー純正品と同じ直接式センサーを採用。

タイヤ内部に設置するセンサーのため高精度、高耐久で長期にわたり安定して使用できます。

●タイヤトラブルの前兆を見逃しません

空気圧低下を検出すると即時警告を発するため、パンクの初期段階で対応できる余裕が生まれます。

●4輪の幅広い車種に対応します

アルミホイール専用AS-4CVと、スチール、アルミ両方に使用できるAS-4SVのラインナップで、多くの乗用車・バン・SUVに適合します。

