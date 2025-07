立体展示を全国で堪能！「ダンジョン飯」迷宮探索展

『「ダンジョン飯」迷宮探索展』は、2025年7月に池袋・サンシャインシティにて東京凱旋し8月には熊本でも開催します!

「ダンジョン飯」迷宮探索展

『「ダンジョン飯」迷宮探索展』は、2025年7月に池袋・サンシャインシティにて東京凱旋し8月には熊本でも開催。

九州では2度目の開催となる熊本会場では、福岡会場からさらに約30点のグッズが追加!

また、熊本会場からの新商品も予定しています。

原作者・九井諒子の作品展示と、TVアニメ「ダンジョン飯」の立体展示を全国で堪能できます!

【九井諒子展&「ダンジョン飯」迷宮探索展 巡回情報】

<熊本会場>

■会期

2025年8月2日(土)〜2025年8月31日(日)

■開催時間

10:00〜18:00(最終入館は 17:30)

■会場

熊本城ホール

◇所在地 熊本県熊本市中央区桜町3番40号

◇アクセス 熊本市電「西辛島町駅」から徒歩/JR鹿児島本線「熊本駅」から車で約10分/九州自動車道「熊本IC」から車で約35分

■入場料(前売券)

販売期間 : 2025年6月1日(日)10:00〜8月1日(金)23:59

通常入場料 : 一般1,600円/大学・専門・高校生1,400円/

中・小学生/600円

限定グッズ付き入館料: 一律4,100円

■入場料(当日券)

販売期間 :2025年8月2日(土)0:00〜8月31日(日)15:00

通常入場料 :一般1,800円/大学・専門・高校生1,600円/

中・小学生/800円

限定グッズ付き入館料:一律4,300円

■限定グッズ内容

「ダンジョン飯」迷宮探索展 オリジナルプレート

限定グッズ引換券の特典

■物販購入特典:「ダンジョン飯」迷宮探索展 クリアカード(全8種)

物販にて1会計で2,500円(税込)以上購入の方におひとつお渡し。

<アニメver.(4種ランダム)>

配布日:8月9日(土)〜15日(金)、8月23日(土)〜31日(日)

<原作ver.(4種ランダム)>

配布日:8月2日(土)〜8日(金)、8月16日(土)〜22日(金)

入場・購買特典

※レシートの合算及び会計の分割は対象外となります。

※購入特典は1会計につきランダムで1点のお渡しです。

※来場されるお日にちによってもらえる絵柄が異なります。

※数に限りがあります。

配布予定枚数に達し次第、配布終了となります。

※不良品の対応は当日のみ可能です。

■主催

KKT熊本県民テレビ、スパイライズ

■特別協力

「ダンジョン飯」製作委員会、ハルタ編集部、イースト・プレス

■企画制作

九井諒子展&「ダンジョン飯」迷宮探索展 実行委員会

■協賛

ネッツトヨタ熊本

【九井諒子展】

人気漫画家、九井諒子・初の作品展!

代表作「ダンジョン飯」を中心に、九井諒子作品「竜の学校は山の上 九井諒子作品集」(2011年)、「九井諒子作品集 竜のかわいい七つの子」(2012年)、「ひきだしにテラリウム」(2013年)の複製原画・原稿、ラフイラストのパネルなど、150点以上を展示!

読者を夢中にさせるイラスト・物語の制作に迫る!

九井諒子による各作品へのコメント、ロングインタビューから、制作の裏側を辿ることができます。

さらに、作画動画や未公開のアナログ原稿などの貴重な資料を大公開!

九井諒子展の様子

【「ダンジョン飯」迷宮探索展】

TVアニメ「ダンジョン飯」の初の大規模展覧会です。

本展覧会では、作中の印象的なシーンを再現し、TRIGGERによるアニメ制作資料も展示します。

また、ライオス一行の録りおろしボイスや多数のフォトスポットにより、迷宮探索を楽しめる内容となっています。

展覧会ショップコーナーでは本展描き下ろしイラストを使用したイベントオリジナルグッズも販売します。

「ダンジョン飯」迷宮探索展の様子(1)

「ダンジョン飯」迷宮探索展の様子(2)

▼TVアニメ『ダンジョン飯』情報

独創的な短編集で注目を集め頭角を現した、九井諒子初の長編連載作品『ダンジョン飯』。

2014年から漫画誌『ハルタ』にて連載が開始された本作は、『このマンガがすごい!2016』オトコ編・1位など数々の賞を獲得し話題に。

シリーズ累計発行部数1,400万部(デジタル版含む)を突破するなど大人気の作品です。

そんなメディア化を切望する声が非常に多かった本作が、遂に2024年にTVアニメ化。

2024年1月から6月まで、全24話を放送しました。

第2期の制作も決定しています。

アニメーション制作は『リトルウィッチアカデミア』『SSSS.GRIDMAN』、映画『プロメア』など、世界中から注目を集める作品を世に送り出し続けるスタジオTRIGGERが担当しています。

■STAFF

原作 九井諒子(「ダンジョン飯」/KADOKAWA 刊)

監督 宮島善博 シリーズ構成 うえのきみこ キャラクターデザイン 竹田直樹

モンスターデザイン 金子雄人 コンセプトアート 嶋田清香 料理デザイン もみじ真魚

副監督 佐竹秀幸 美術監督 西口早智子 錦見佑亮(インスパイアード) 美術監修 増山修(インスパイアード)

色彩設計 武田仁基 撮影監督 志良堂勝規(グラフィニカ) 編集 吉武将人

音楽 光田康典 音楽制作 KADOKAWA

音響監督 吉田光平 音響効果 小山健二(サウンドボックス) 録音調整 八巻大樹(クラングクラン)

アニメーションプロデューサー 志太駿介 アニメーション制作 TRIGGER

製作 「ダンジョン飯」製作委員会

第2シーズンオープニング主題歌 「運命」 sumika(Sony Music Labels)

第2シーズンエンディング主題歌 「キラキラの灰」 リーガルリリー(Ki/oon Music)

第1シーズンオープニング主題歌 「Sleep Walking Orchestra」 BUMP OF CHICKEN(TOY’S FACTORY)

第1シーズンエンディング主題歌 「Party!!」 緑黄色社会(Sony Music Labels)

■CAST

ライオス 熊谷健太郎 マルシル 千本木彩花 チルチャック 泊明日菜 センシ 中 博史 イヅツミ 神戸光歩

ファリン 早見沙織 ナマリ 三木 晶 シュロー 川田紳司

カブルー 加藤 渉 リンシャ 高橋李依 ミックベル 富田美憂 クロ 奈良 徹 ホルム 広瀬裕也 ダイア 河村 螢

マイヅル 日笠陽子 ヒエン 志田有彩 ベニチドリ 鬼頭明里 イヌタデ 古谷佳乃

ミスルン 内山昂輝 ヤアド 村瀬 歩 シスル 小林ゆう

(C)九井諒子・KADOKAWA刊/「ダンジョン飯」製作委員会

■イントロダクション

<第2シーズン>

ダンジョン飯。

それは、“食う”か“食われる”か―――

レッドドラゴンから妹・ファリンを救い出した冒険者のライオス。

突如として、迷宮の主である“狂乱の魔術師”に襲われる。

再会を祝したのも束の間、ダンジョン深奥で再び妹は姿を消した……。

禁忌を犯してまで妹を蘇生した一行は糾弾され、

さらに仲間も失う寸前の危機的な状況の中、ライオスは決意する。

「“狂乱の魔術師”を打ち倒し、絶対にファリンを助け出す!」

コカトリス、ハーピー、そしてグリフィン!

襲い来る魔物たちを食べながらダンジョン踏破を目指せ、冒険者よ!

【原作:九井諒子】

pixivやコミティアなどで頭角を現し、2011年3月、イースト・プレスより発売された短編集『竜の学校は山の上 九井諒子作品集』でデビュー。

現実と幻想を独自の感覚で交えて描き話題となる。

2013年、『ひきだしにテラリウム』で第17回文化庁メディア芸術祭マンガ部門優秀賞を受賞。

『ダンジョン飯』で『このマンガがすごい!2016』オトコ編1位を獲得。

2014年より漫画誌『ハルタ』で『ダンジョン飯』を連載。

2023年9月15日発売の「ハルタVol.107」にて最終回を掲載し、9年半に渡って紡がれた物語が完結した。

(C)Ryoko Kui (C)九井諒子・KADOKAWA刊/「ダンジョン飯」製作委員会

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 立体展示を全国で堪能!「ダンジョン飯」迷宮探索展 appeared first on Dtimes.