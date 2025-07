日本コロムビアの新人発掘プロジェクト「Filter Project」からアーティスト・4himeが、シングル「two-shot」をリリースした。 4himeは2002年福岡生まれ、同地を拠点に活動するシンガーソングライター。SNSで自身の歌唱動画を公開したところ話題を呼び、徐々にオリジナル楽曲の制作も開始。 今回リリースした「two-shot」は、休日の朝やドライブ中に聴きたくなるような穏やかな二人の生活に寄り添う爽やかなチルソングだという。歌詞にはたくさんの「君」との思い出が詰まっており、聴く人にとっても「大切な誰か」と重なるような、温かく背中を押される楽曲となっているとのことだ。アレンジは作詞作曲まで手がけるソロミュージシャン・Raven(読み:レイブン)、ミキシングは多彩な作品を手がけるコンポーザー・Kovaが手掛けた。是非各配信サービスでチェックしてほしい。 ◆ ◆ ◆ ◾️4hime コメントいま横にいる大切な人との一瞬一瞬の時間を大事にしたいって曲です。 「一緒に写真を撮ろう」って男の子側からは恥ずかしくて中々言い出しにくいけど、時間も恋の感情も無限にあるわけじゃないから、 この曲が誰かの今をもっと大切にするキッカケになれば嬉しいです。 大切な相手と過ごす朝方や夕方にぜひ流して聴いてみてください! ◆ ◆ ◆ Filter Projectのオフィシャルプレイリストでは、これまでにプロジェクトからリリースされた全楽曲を聴くことができるので、合わせてチェックしていただきたい。 ■シングル「two-shot」 2025年7月23日(水)配信配信URL:https://4hime.lnk.to/twoshot 関連リンク ◆4hime オフィシャルX◆4hime オフィシャルInstagram◆4hime オフィシャルYouTubeチャンネル◆4hime オフィシャルTikTok

The post シンガーソングライター・4hime、「大切な誰か」との“今”をもっと大切にするキッカケになる新曲「two-shot」リリース first appeared on BARKS.