再生パレット什器200事例突破！再生パレット什器レンタルサービス

「再生パレット什器レンタルサービス」のホームページ上の導入事例の写真掲載数が200件を突破!

「再生パレット什器レンタルサービス」のホームページ上の導入事例の写真掲載数が200件を突破しました。

■サービス概要と活用状況

「再生パレット什器レンタル」は、物流現場で役目を終えた木製パレットを再生し、イベントや商業空間向けに短期レンタル什器として提供するサービスです。

特に近年では、次のような点が高く評価され、多様なイベント現場での導入が進んでいます。

・環境負荷の低減

廃材を活用することで、CO2排出や森林資源の消費を抑制

・デザイン性と安全性

ヨーロッパ生まれのデザインで1.5トンの重さに耐える堅牢性

・屋内外どちらでも使用可能

泥・雨にも耐えるため野外フェスやマルシェでも活躍

・低コストで導入可能

什器購入・保管不要で、短期利用にも適応

・参考事例が豊富

アイデアの基となる顧客実例がホームページ上に多数掲載

■背景と変化

再生パレット什器の利用拡大は、以下の業界変化とニーズの高まりを反映していると考えらえます。

・「アップサイクル」や「廃材再活用」が価値として認識され始めた

・CO2排出削減の具体的取り組みが可視化される時代に

・空間デザイナー・施工業者からの指名導入が増加

・“映える”と“エコ”を両立する空間づくりのニーズ拡大

・単発イベントにおける什器購入コストの見直し

これらの要素が相まって、再生パレット什器は「単なる備品」から、「ブランド価値を伝える演出ツール」へと位置づけられつつあります。

