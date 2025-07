素材にこだわったりんごスイーツ！a la ringo あら、りんご。新青森駅店

「あら、りんご。」は、2025年8月4日(月)、新青森駅ビル あおもり旬味館内に「a la ringo あら、りんご。新青森駅店』をオープンします。

a la ringo あら、りんご。新青森駅店

所在地 : 〒038-0003 青森市大字石江字高間140-2

新青森駅ビル あおもり旬味館 1階

営業時間: 9:00-19:00

「あら、りんご。」1号店オープン(2019年)当時から不動の人気NO.1、オープンクリスピータイプの「りんごパイ」は店舗で焼成し、出来立てを提供します。

また、りんごスイーツの王様と称されるタルトタタンなど、素材にこだわったりんごスイーツや、バラエティに富んだ焼菓子を取り揃えています。

りんごパイ

価格:1個 380円(税込)

薄くスライスした青森県産りんごをのせて、サクサクに焼き上げたりんごパイ。

爽やかなりんごとアーモンドクリーム、サクサクパイがマッチした、あら、りんご。

1号店オープン当時から人気の商品。

店頭で毎日焼き上げて販売します!

タルトタタン

価格:カット 640円(税込)

価格:ホール 3,780円(税込)

りんごスイーツの王様と称されるタルトタタン。

じっくり煮込んだりんごを何層にも重ね、サクサクのクランブル生地とあわせた青森りんご100%使用したタルトタタン。

品種別で用意。

酸味と甘み、お好みに合ったタルトタタンを楽しめます。

