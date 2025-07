ÃÏ¾å56³¬¤ÇÀä·Ê¤ÈÀäÉÊÎÁÍý¤ò¡ª ¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Î¸½ÃÏ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Áª¤ó¤À¿Íµ¤¥°¥ë¥á

向井康二さん出演のドラマ『Dating Game〜口説いてもいいですか、ボス!?〜』のロケ地としても話題のタイ。ここでは、バンコクのラグジュアリーホテルと、現地スタッフが教えるいま押さえるべきタイグルメをご紹介します。

ラグジュアリーな気分を満喫するならフォーシーズンズホテルにショートステイ。

言わずと知れたラグジュアリーホテルで、日々の疲れを癒して心と体をリセット。宿泊以外にもチャオプラヤー川を一望できるレストランでの食事や、軽くドレスアップしてバーでのひとときを楽しむなんて活用法も。たまには自分にごほうびも与えなくっちゃ。

全席アウトドアでリバーサイドビューな「CHAO PHRAYA TERRACE」。タイ全土から集めたこだわりの食材をチャコールグリルで提供。12:00〜22:00(21:00LO) 無休

2024年にワールドベストバー50リストで12位に選ばれた「BKK SOCIAL CLUB」は重厚でリッチな気分が味わえる。17:00〜24:00 無休 Instagram:bkksocialclub

「フォーシーズンズホテル・バンコク・アット・チャオプラヤー・リバー」

Information

300/1 Charoenkrung Rd, Yannawa, Sathorn, Bangkok Instagram:fourseasons

現地スタッフが語る、いま押さえるべきタイグルメ。

在タイ歴15年以上の編集者・平原千波さんと在タイ歴約10年のフォトグラファー松井聡美さんが教えてくれました。

平原さん(以下、平):バンコクに来たなら、眺めのいい場所で優雅な気分に浸ってほしいもの。『Le Du Kaan』は絶対に喜んでもらえると思います。オープンから1年も経ってないんですが、本当に人気。エンパイアタワーの56階にあって、有名なマハナコンタワーも望めます。ミシュランレストラン『ル・ドゥ』の新業態で、手を出しやすい価格で素晴らしい料理が楽しめるので、満足度が非常に高い。

松井さん(以下、松):私は『Charmkok』をおすすめしようかな。ソンワート通りに程近いタラートノーイにある、カジュアルな価格のスタンディングバー。開業して半年ほどなのに、いつもお客さんで賑わっています。クラフトビールの種類も豊富だし、何を食べても美味しい。道を挟んだ向かいにある『Charmkrung』の系列ということもあり期待値が高かったんですが、予想以上でしたね。

平:このあたり、注目のお店が多いですよね。フアランポーン駅近くにできた『Saat Bangkok』は有名日本人パティシエの星野早紀さんが3月に構えたお店。デザートダイニングという業態ですが、焼きおにぎりなどの軽食も楽しめます。香り高いこだわりのタイのココナッツがテーマのスイーツを展開し、パンケーキは絶品!

松:王宮近くにある『クルアクンクン』も好きでよく行きます。海軍施設内にあって、お客さんはほぼタイ人の知る人ぞ知るレストラン。テラス席で川を眺めながらのんびりお手頃にタイ料理を堪能できますよ。

平:中華街にあるおじいちゃんがやってる『Pae Sia Dimsum』ってシュウマイの屋台もいいんですよね。

松:そこ知ってます! あの味、受け継がれてほしいな。

平:まだ行けてないけど、おしゃれミャンマー料理の『Namsu Shan Cuisine & Sake Bar』も狙ってます。

平原さん おすすめグルメ

『Le Du Kaan』56F EA Rooftop at The Empire, Sathorn Rd, Yanawa Sub District, Sathorn District Khet Sathon,Bangkok 11:30〜14:30、17:00〜翌1:00 無休 Instagram:ledukaan

『Saat Bangkok』41‐45 Maha Phruettharam Rd, Maha Phruttharam, BangRak, Bangkok 10:00〜19:00 火曜休 Instagram:saatbkk

松井さん おすすめグルメ

『Charmkok Thai StandingBar』880 Charoenkrung Rd,Talad Noi, Bangkok 11:00〜15:00、17:00〜24:00 月・火曜休 Instagram:charmkok

『クルアクンクン』Navy Club Bldg, 77 Maharaj Rd, Bangkok 11:00〜22:00 無休

バンコクの基本情報

Information

日本との時差はマイナス2時間。フライト時間は東京から直行便で約6時間30分。公用語はタイ語。年間を通じて平均気温は約30°Cのため夏の服装でOKだが、冷房対策に薄手の羽織りものは必須。寺院を参拝するときは極端な露出はNG。現在は雨季にあたり、スコールと呼ばれる激しい雨が毎日1〜2時間降る季節。雨具の準備を。入国前にTDAC(タイ・デジタル到着カード)のオンライン登録が必要。1バーツは約4.5円(2025年6月末現在)。