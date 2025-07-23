ÃÏ¾å56³¬¤ÇÀä·Ê¤ÈÀäÉÊÎÁÍý¤ò¡ª ¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Î¸½ÃÏ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Áª¤ó¤À¿Íµ¤¥°¥ë¥á

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¡ØSaat Bangkok¡Ù41¡¾45 Maha Phruettharam Rd, Maha Phruttharam, BangRak, Bangkok¡¡10¡§00¡Á19¡§00¡¡²ÐÍËµÙ¡¡Instagram¡§saatbkk
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¡ØCharmkok Thai StandingBar¡Ù880 Charoenkrung Rd,Talad Noi, Bangkok¡¡11¡§00¡Á15¡§00¡¢17¡§00¡Á24¡§00¡¡·î¡¦²ÐÍËµÙ¡¡Instagram¡§charmkok
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