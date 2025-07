【ドジャース×「劇場版『鬼滅の刃』無限城編」コラボ】 8月16日11時10分(日本時間)実施予定

「鬼滅の刃」英語版Xアカウントは、ロサンゼルス・ドジャースと「劇場版『鬼滅の刃』無限城編」とのコラボを8月16日11時10分(日本時間)に実施すると発表した。

コラボ内容の詳細は発表されていないが、サイネージでの映像放映や特別アナウンスなど、専用の演出があるものと思われる。

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle x @Dodgers



Friday, August 15 at 7:10 PM at Dodger Stadium ⚾ pic.twitter.com/FIhVoVtZiJ