米女子プロゴルフツアーのスコットランド・オープンは２４日から４日間、スコットランドのダンドナルド・リンクス（６５３８ヤード、パー７２）で行われる。

今季メジャー最終戦のＡＩＧ全英女子オープン（３１日〜８月３日、ウェールズ・ロイヤルポースコールＧＣ）の“前哨戦”として行われ、日本勢は９人が出場。第１日の組み合わせが発表された。

前々週のメジャー・エビアン選手権で日本勢最高の１１に入った竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）は、６月のメジャー・全米女子プロ選手権で優勝したミンジー・リー（オーストラリア）、米ツアー１勝のメーガン・カン（米国）と同組。日本時間午後４時１４分（現地時間午前８時１４分）にスタートする。

１９年ＡＩＧ全英女子オープン覇者の渋野日向子（サントリー）は通算６勝のエイミー・ヤン（韓国）、デウィ・ウェーバー（オランダ）と同午後１０時２１分にティーオフする。

◆日本勢の第１日スタート時間（日本時間、※印は１０番スタート）

※岩井明愛 午後３時４１分

竹田麗央 午後４時１４分

※勝みなみ 午後４時３６分

※馬場咲希 午後４時４７分

吉田優利 午後９時４分

※岩井千怜 午後９時４分

※古江彩佳 午後９時１５分

山下美夢有 午後１０時１０分

※渋野日向子 午後１０時２１分