　米女子プロゴルフツアーのスコットランド・オープンは２４日から４日間、スコットランドのダンドナルド・リンクス（６５３８ヤード、パー７２）で行われる。

　今季メジャー最終戦のＡＩＧ全英女子オープン（３１日〜８月３日、ウェールズ・ロイヤルポースコールＧＣ）の“前哨戦”として行われ、日本勢は９人が出場。第１日の組み合わせが発表された。

　前々週のメジャー・エビアン選手権で日本勢最高の１１に入った竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）は、６月のメジャー・全米女子プロ選手権で優勝したミンジー・リー（オーストラリア）、米ツアー１勝のメーガン・カン（米国）と同組。日本時間午後４時１４分（現地時間午前８時１４分）にスタートする。

　１９年ＡＩＧ全英女子オープン覇者の渋野日向子（サントリー）は通算６勝のエイミー・ヤン（韓国）、デウィ・ウェーバー（オランダ）と同午後１０時２１分にティーオフする。

　◆日本勢の第１日スタート時間（日本時間、※印は１０番スタート）

※岩井明愛　午後３時４１分

　竹田麗央　午後４時１４分

※勝みなみ　午後４時３６分

※馬場咲希　午後４時４７分

　吉田優利　午後９時４分

※岩井千怜　午後９時４分

※古江彩佳　午後９時１５分

　山下美夢有　午後１０時１０分

※渋野日向子　午後１０時２１分