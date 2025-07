最優秀賞チームには現職国会議員への政策提言権利を付与！第3回 次世代政策サミット JAPANビジョン2050

未来政経研究所は、35歳以下を対象とした政策コンテスト『第3回 次世代政策サミット JAPANビジョン2050』を開催します。

未来政経研究所は、35歳以下を対象とした政策コンテスト『第3回 次世代政策サミット JAPANビジョン2050』を開催。

「環境問題」「地方創生」「社会的包摂」「DX・働き方改革」「教育政策」の5つのテーマのうち、1つテーマを選択いただき、2050年の日本の目指すべきビジョンを描き、描いたビジョンを実現するために日本が行うべき政策を提案いただきます。

優秀チームには賞状および副賞の授与、そして最優秀賞チームには現職国会議員への政策提言権利が付与されます。

開催に向け、エントリー受付を2025年8月31日(日)迄実施。

早期エントリーチームには特別特典の用意もしています。

【開催概要】

○テーマ

「次世代政策サミットJAPANビジョン2050 〜創りたい未来社会の実現のために〜」

2050年の日本の目指すべきビジョンを描き、描いたビジョンを実現するために日本が行うべき政策を少なくとも1つ選んで、以下の6点を踏まえながら、スライドを作成し、提出してください。

○決勝大会日程

2025年10月26日(日)14時〜17時(開場13時30分)

○決勝大会会場

学校法人メイ・ウシヤマ学園ハリウッド大学院大学

(東京都港区六本木6丁目4-1 六本木ヒルズ ハリウッドビューティープラザ)

○受賞

最優秀賞(次世代政策サミット杯) 賞状・副賞15万円・政策提言権利

優秀賞(トランスコスモス杯) 賞状・副賞10万円・

トランスコスモス表敬訪問

特別賞(テンミニッツ・アカデミー杯) 賞状・副賞10万円

奨励賞(政策マネジメント研究所杯) 賞状・副賞5万円

優良賞 賞状

○決勝大会審査員

高橋 道和氏(放送大学学園理事長、元文部科学省初等中等教育局長)

牧原 秀樹氏(前法務大臣、前衆議院議員、株式会社Dream Platform代表取締役社長)

大山 みこ氏(一般社団法人日本経済団体連合会総務本部副本部長(政治担当)/経団連企業人政治フォーラム事務局長、CATCHY代表)

〇応募資格

・満35歳以下の高校生・学部生・大学院生もしくは社会人からなるチーム(2名以上)

(国籍不問。

ただし、提出書類は日本語のみ)

・決勝大会および懇親会に参加できる方

決勝大会&懇親会 2025年10月26日(日)14時〜19時

〇応募方法

次世代政策サミット公式HPより応募

※決勝大会の会場観覧も申込み可能

〇運営

主催 :一般社団法人未来政経研究所

後援 :経済産業省、農林水産省、文部科学省、日本経済団体連合会

産経新聞社、ハリウッド大学院大学、松下政経塾

早稲田大学デモクラシー創造研究所

特別スポンサー:Google合同会社、トランスコスモス株式会社

イマジニア株式会社、株式会社ベリースパイス

協賛 :一般社団法人途中塾、Ms.Engineer株式会社

LobbyAI株式会社、CPA会計学院 早稲田校

ヤマモト・ストラテジック・ソリューションズ合同会社

