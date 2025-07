エヌ・イー・エヌ・エルは、光・レーザーを用いて様々な遊びを体験することができる屋内型パークである「リアルFPSアリーナ」を、7月18日(金)、BIG HOPガーデンモール印西にグランドオープンしました。

リアルFPSアリーナ

オープン日:2025年7月18日(金)

設置店舗 :BIG HOPガーデンモール印西 千葉県印西市原1-2 2F ガイドNo.110

営業時間 :平日 :10:00〜20:00

土日祝:10:00〜20:00

エヌ・イー・エヌ・エルは、光・レーザーを用いて様々な遊びを体験することができる屋内型パークである「リアルFPSアリーナ」を、7月18日(金)、BIG HOPガーデンモール印西にグランドオープン。

■施設内エリアの特徴

*光・レーザーシューティングをコア・コンセプトにした新型テーマパーク!

新ジャンル“フィジカルeスポーツ”を体験できる新世代フィールドです。

赤外線レーザー銃のバトルフィールドを中心に、ロングレンジのシューティングレンジからミニドローン・RCタンクのトイ・バトルを楽しめるエリアまで、光やレーザーを使ったアミューズメントが満喫できるエリアを多数展開しています。

「こんな施設が欲しかった!!」と思える新感覚アミューズメント施設です。

*赤外線レーザーを使ったFPSゲームのリアル版を体験!

専用に開発された最新型赤外線レーザーガンを使用してゲームを行います。

赤外線を利用したシューティングですので、怪我や痛みの心配が無く、安心・安全にゲームを楽しむことができます。

一方でフィールドの空間はサイバー空間や基地を彷彿とさせる演出となっており、FPSゲームが好きな方はもちろん、お子様や女性のお客様も気軽に楽しむことができるのも特徴です。

フィールドは、陣地対戦型とバトルロイヤル型の二つがあり、それぞれプレーをしたいフィールドを選ぶことができます。

*赤外線銃を使用した対戦ゲーム以外のアミューズメントも満載!たっぷり楽しめるのが魅力です

施設内には、ミニドローンやラジコン戦車の対戦、小さなお子様向けのキッズスペースなど、多彩なコンテンツが充実しており、たっぷりと楽しむことができます。

また、この施設でのプレーには特別な服装は必要なく、普段着のまま気軽に参加できる点も魅力のひとつです。

フィールドに足を踏み入れた瞬間からは、シューティングゲームならではの臨場感や達成感を体験でき、日頃のストレス解消や気分転換にもおすすめのアクティビティとなっています。

*サービス利用料金

サービス利用料金表

※1 Aフィールド対戦ゲーム(陣地対戦型)

相手チームの各プレーヤーライフを0にして全滅、もしくは、制限時間内に生き残ったプレーヤー数で勝敗を決めます。

参加人数は2〜12名様、1セッション6〜8ゲーム

※2 Bフィールド対戦ゲーム(バトルロイヤル対戦型)

生き残りが1チームとなった時点で終了し、勝敗を決めます。

参加人数は2〜12名様。

1セッションのゲーム数制限無し

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 光・レーザーを使った遊びを満喫!リアルFPSアリーナ appeared first on Dtimes.