¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹£±£°Ï¢¾¡¤ÇÄ¬ÌÜÊÑ¤ï¤ë¡¡¥Ç¥å¥é¥óÊü½Ð¤âÅà·ë¤«¡á£Å£Ó£Ð£ÎÊóÆ»
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É£Å£Ó£Ð£Î¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¤Ï£²£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£³Æü¡Ë¤Ë¡Ö¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÏÅê¼ê¿Ø¤òÊä¶¯¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢¡ÊÂ¾µåÃÄ¤«¤é¡Ëº£¸å£±£°Æü°ÊÆâ¤Ë¶Ã¤¯¤Ù¤¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢ËÉÙ¤Ê³°Ìî¼ê¿Ø¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡
¡¡Æ±ÅÅ»ÒÈÇ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î£Ç£ÍÊäº´¤òÌ³¤á¤ë¥Ý¡¼¥ë¡¦¥È¥Ü¥Ë»á¤¬Á°È¾Àï¤ò£±£°Ï¢¾¡¤Ç½ª¤¨¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£¤¢¤ÎÏ¢¾¡¤Ç¡¢ÎÉ¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤È¤¤¤¦³Î¿®¤¬ºÆ³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åö½é¤Ï£··î£³£±Æü¡ÊÆ±£¸·î£±Æü¡Ë¤Î¥È¥ì¡¼¥É´ü¸Â¤Þ¤Ç¤Ë¡ÖÇä¤ê¼ê¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¾õ¶·¤«¤é°ìÅ¾¡¢¡ÖÇã¤¤¼ê¡×¤È¤·¤Æ¡Ö°ìÄê¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£¥È¥Ü¥Ë£Ç£ÍÊäº´¤Ï¡ÖÍ¥½¨¤ÊÁª¼ê¤¬Í¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¤ÎÁª¼êÁØ¤¬¸ü¤¤¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¤³¤È¡£¤½¤ì¤ò¼êÊü¤·¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Êü½Ð¸õÊä¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë³°Ìî¼ê¤Î¥Ç¥å¥é¥ó¤ò½ä¤ë¥È¥ì¡¼¥É¤â¡¢Á°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡Ö¶Ã¤¯¤Ù¤¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¸Â¤ê¡×À®Î©¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÆ±ÅÅ»ÒÈÇ¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥¢¥¹¥È¥í¥º»þÂå¤ËËÉÙ¤Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½Ð¾ì·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÆâÌî¼ê¤Î¥Ö¥ì¥°¥Þ¥ó¤Ï¡Öº£¡¢²æ¡¹¤ÏÈó¾ï¤Ë´í¸±¤Ê¥Á¡¼¥à¤À¡×¡Ö¼þ°Ï¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ï¤¤¤¤Î®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¦¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤³¤ì¤¬»ä¤¿¤Á¤Î»Ñ¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥³¡¼¥é´ÆÆÄ¤â¡Öº£¡¢¤³¤Î½Ö´Ö¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤½¤Î¤³¤È¡Ê¥È¥ì¡¼¥É¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¡ËÏÃ¤¹¤Î¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÀºö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²æ¡¹¤Ï»î¹ç¤Ë¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤ä¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤ë¤¿¤á¤¸¤ã¤Ê¤¤¡££±£°·î¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢²æ¡¹¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ê¤ó¤À¡×¤È¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤Ë°ÕÍß¤ò¤ß¤»¤ë¡£