伊勢志摩エリア最大級の駐車場を完備！伊勢パールピアホテル「ドライブ旅行応援プラン」

伊勢パールピアホテルは、例年、夏から秋に向けてツーリングにて来場者が増えてくることから、新サービス「ドライブ旅行応援プラン」の提供を開始しました。

伊勢パールピアホテル「ドライブ旅行応援プラン」

〒516-0072 三重県伊勢市宮後2丁目26-22

TEL :0596-26-1111

アクセス:近鉄伊勢市駅徒歩2分

駐車場 :立体駐車場 120台(自走式)無料

屋外駐車場 大型バス2台/中型バス1台

伊勢市駅付近では当ホテルだけ!敷地内専用駐車場

■プラン詳細

〈ドライブ旅行応援プラン〉

このプランを利用のうえ、同館駐車場を利用いただいたお客様には、館内レストランにてご夕食時にワンドリンクサービスの特典を用意しています。

・レストラン利用時に使用できる1杯分のドリンクチケットをプレゼント

選べるドリンクはこちら

【グラス生ビール、グラスワイン(赤/白)、ウイスキー、梅酒、ウーロン茶】

飲酒後の運転はお控えください

■施設概要

〈ツーリングを楽しまれるお客様に向けた充実したサービスを用意〉

(1)夕方〜夜の大浴場、サウナ

一日の走りを癒やす夜のご褒美。

足を伸ばして浸かる大浴場と、熱が沁みるロウリュサウナ。

2024年リニューアルの新しい大浴場

日帰り利用も可能なサウナ

(2)ご夕食はレストラン「和食 海」で

走り終えた後は、贅を尽くした会席「極」。

旬の食材を堪能できる会席料理

(3)客室

清潔に保たれたナチュラルウッドを使用した落ち着きのある空間。

ふかふかのベッドでゆったりとくつろげます。

口コミでも好評をいただくことの多い清掃が行き届いている客室

(4)朝、サウナでととのえてから伊勢神宮へ

旅先での一日を、朝のサウナでリセット。

心と身体をととのえて。

朝日を浴び贅沢な自分時間をお過ごしください

空いている早朝は一人サウナ気分を楽しめます

(5)身体にやさしい朝食

小鉢にならんだ料理人手作りの朝食ブッフェ。

伊勢の郷土料理「伊勢うどん」も一口サイズでの用意があります。

料理の大半が職人による手作り

ビジネスでも利用されています

