日本仏教協会は、令和7年5月13日、千原せいじ氏より、顧問辞任の意向があり、令和7年6月25日千原氏の顧問弁護士からも書面にて辞任届の書類も頂き、顧問を辞任となりました。

日本仏教協会

所在地: 東京都千代田区平川町1丁目3番6号

代表 : 代表理事 中根 善弘

