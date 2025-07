旬のフルーツをふんだんに使用しながらも高コスパ ！SMPL CAFE「メロンと甘酒のスムージー／ももと甘酒のスムージー」

「SMPL CAFE(エスエムピーエルカフェ)」は、7月20日(日)より夏限定の新作スムージー「メロンと甘酒のスムージー」と「ももと甘酒のスムージー」を販売中!

SMPL CAFE「メロンと甘酒のスムージー/ももと甘酒のスムージー」

美容と健康に良いメニューを手軽に楽しめるカフェのコンセプトに基づき、旬のフルーツをふんだんに使用しながらも、ファストフード感覚で毎日でも取り入れやすい高コスパ価格で提供☆

美容と健康を「試しやすく続けやすい」価格で提供する「SMPL CAFE」が、旬のフルーツを贅沢に使った夏限定スムージーを発売します。

メロンを贅沢に使ったパフェのような一品と、昨年も大好評だったももと甘酒のスムージーが登場。

谷中霊園そばの隠れ家カフェで、夏の思い出にぴったりの高コスパスムージーを楽しめます。

メロンと甘酒のスムージー

価格:580円(税込)

特徴:・国産メロンと甘酒で自然な甘さを実現。

・乳脂肪由来クリームと北海道産メロン果肉入りシロップをトッピング。

・パフェのような豪華な見た目と、ほんのりシャリシャリとした食感。

・16オンス(470mlカップ)のボリュームで580円という驚きの高コスパ!

新登場の「メロンと甘酒のスムージー」は、国産メロンを贅沢に使用し、自然な甘さの甘酒で上品に仕上げた逸品です。

メロン本来の豊かな甘みを存分に楽しめます。

トッピングには、乳脂肪由来の濃厚なクリームと、北海道産メロンの果肉入りシロップを贅沢にトッピング。

パフェのような豪華なビジュアルが目を惹きます。

スムージーはほんのりシャリシャリとしたフラッペのような口当たりで、夏の暑い日にぴったりの清涼感があります。

ももと甘酒のスムージー

価格:580円(税込)

特徴:・福島県産の桃を贅沢に使用し、甘酒でヘルシーさをプラス。

・桃の甘い香りが口いっぱいに広がる。

・昨年大好評でリピーターが続出した人気商品。

・16オンス(470mlカップ)のボリュームで580円という高コスパ!

福島県産の桃を贅沢に使用し、甘酒でヘルシーさと爽やかな甘さをプラスしました。

一口飲めば桃の甘い香りが広がり、そしてとろけるような口当たりに、心も体も癒されます。

トッピングのホイップクリームが、さらに贅沢感を演出します。

所在地 : 東京都台東区谷中7-5-25 ヤナカアパートメント101号

営業時間 : 10:00〜18:00(水曜定休)

最寄り駅 : 日暮里駅 徒歩5分

