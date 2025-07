GoogleはAndroidスマートフォンの加速度計を利用して高速に伝わる地震波・P波を検知し、地震の発生を伝える「Android地震警報システム」を2021年から運用しています。このシステムのおかげで地震の早期警報を受け取れる人の数は2億5000万人から25億人にまで拡大したそうです。Android Earthquake Alerts: A global system for early warning

https://research.google/blog/android-earthquake-alerts-a-global-system-for-early-warning/Global earthquake detection and warning using Android phones | Sciencehttps://www.science.org/doi/10.1126/science.ads4779Google tapped billions of mobile phones to detect quakes worldwide - and send alertshttps://www.nature.com/articles/d41586-025-02278-3地震早期警報システムは、近隣の地震観測点で検出された波や、スマートフォンの加速度計で検出された波のリアルタイム分析に依存しています。特に、地震観測所のない地域では、感度は低くなるものの、スマートフォンを用いた地震波検出に期待が寄せられています。実際にこれを運用しているのがGoogleです。Androidスマートフォンに搭載されている加速度計で、地震波のうち高速に伝わるP波を検出すると、地震検出サーバーに地震が発生した場所のおおまかな情報を送信。多くの端末から集まった情報を分析して地震が発生したことを確認すると、場所とマグニチュードを推定し、速度は遅いものの揺れが強いS波の到達までにできるだけ多くの人々に警報を発します。Android端末で形成された「Android地震警報システム」は2021年4月にニュージーランドとギリシャでサービス提供を開始。2023年末には98カ国に広がりました。これまでに、マグニチュード1.9の小さな地震からマグニチュード7.8に達する大地震まで、合計1万8000以上の地震を検出し、世界中のスマートフォンに7億9000万件の警報を発したとのこと。以下がサービス提供範囲を示した地図で、緑色に塗られた部分が警報対象地域。そのうち、黄色の地域ではMMI(改正メルカリ震度階)で3以上の弱い揺れ、赤色の地域ではMMI5以上の強い揺れの警報が出されたことがあります。また、灰色の地域でもMMI3以上の揺れが検出されたことがあります。2019年末時点で、さまざまな地震早期警報システムにアクセスできる人の数は2億5000万人ほどでしたが、Android地震警報システムが加わったおかげで、警報を受信できる人は25億人にまで増加しました。以下は地震早期警報システムにアクセスできる人の数を示したグラフで、緑色がAndroid地震警報システムです。なお、Android地震警報システムがどれぐらい機能しているかというと、2023年11月にフィリピンで発生した地震の場合、揺れはじめから18.3秒後に最初の警報を発信し、最も激しい揺れがあった地域の人々は最大で15秒、中程度の揺れを感じた地域の人々は最大1分の警告を受信したとのこと。警告を受信した人数は250万人に達します。同様に、2023年11月のネパールでの地震では1000万件以上、2025年4月にトルコで発生した地震では1100万件以上の警報が発信されました。ちなみに、ユーザーからのフィードバックは150万件寄せられていて、そのうち85%は「役に立った」という内容だったとのこと。警報を受信したタイミングは、回答者の36%が「揺れる前」、28%が「揺れている最中」、23%が「揺れた後」、13%が「わからない」でした。