6K高精細×360度ビューを本格導入！AGENCIA「360°Bike(R)」

AGENCIA「360°Bike(R)」

AGENCIAは、ビーディーエスが運営する日本最大級の中古バイクオークションにおいて、同社が開発・提供する特許取得済SaaS型360度画像ソリューション「360°Bike(R)」が正式導入された。

導入は、BDSが展開するプレミアム出品車両を対象に、6K高精細×360度インタラクティブビューによる可視化を実現したもので、BDSのオークション基幹システムとAPI連携によりスムーズな統合がなされました。

閲覧者はWebブラウザ上で、出品車両を360度自由に回転・ズーム・パン操作しながら確認でき、オンライン上でも現車確認に極めて近い体験が可能となります。

■導入機能の概要

機能:6K高精細レンダリング

特長:塗装面やメッキの質感、細かな傷・凹みまで忠実に再現し、

リアルな質感を視覚的に確認可能。

機能:360度インタラクティブビュー

特長:回転・ズーム・パン操作に対応。

PC・スマートフォンから快適に操作でき、ユーザー体験を最大化。

機能:オークション基幹システムとのAPI連携

特長:既存の業務フローに影響を与えることなく導入可能。

現場負担の最小化と運用効率の向上を同時に実現。

■想定される導入効果

●オークション成約率の向上:最大5%の向上を見込む

●撮影・登録に関わる労務コストを最大50%削減

■「360°Bike(R)」の主な機能一覧

●iOS/Android対応 専用360°撮影アプリ

●回転台(ターンテーブル)による自動撮影対応

●AIによる手ブレ補正・画像補正

●在庫管理/販売チャネルとのAPI連携

●各種画像の自動切り出し(AIアングル判別)

●AI動画自動生成(販促・SNS活用)

●専用Web管理画面(登録・編集・閲覧ログ管理)

●バイク在庫管理との統合機能

