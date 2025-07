エムエルジェイは、米国発の高品質フロアマットブランド「FLEXTREAD(フレックス・トレッド)」と日本国内販売の契約を締結し、2025年7月より、同社のECサイト・楽天市場・Amazonにて正規販売を開始しました。

エムエルジェイ「FLEXTREAD デザイン・フロアマット」

■製品概要

商品名 : FLEXTREAD デザイン・フロアマット

フロント2枚セット、FR4枚セット

対応車種: JEEPラングラー JL/グラディエーター JT(フロントのみ)

デザイン: カモフラ柄、ラギッドウッズ柄(全2種類)

厚さ : 最大約9.5mm

溝の深さ: 約3.2〜4.8mm

原産国 : アメリカ合衆国

発売日 : 2025年7月10日

取扱店舗: 楽天市場、Amazonなど

エムエルジェイは、米国発の高品質フロアマットブランド「FLEXTREAD(フレックス・トレッド)」と日本国内販売の契約を締結し、2025年7月より、同社のECサイト・楽天市場・Amazonにて正規販売を開始。

この製品は、JEEP純正パーツブランド「MOPAR(モパー)」が正式に認定したJEEP正規ライセンス商品であり、品質・デザイン・適合性すべてにおいて安心して使えます。

模倣品ではない米国発の正真正銘の公式ライセンス商品として、JEEPユーザーの皆様に信頼と満足をお届けします。

販売するのは、日本でも高い人気を誇るJEEPラングラーJL用(一部はグラディエーターJTにも装着可)のモデルを導入。

過酷なオフロード環境やアウトドアユースにも対応した極厚・高耐久仕様のフロアマットで、JEEP本来のタフさを足元から支えます。

■FLEXTREADのマットの特徴

最大9.5mmという圧倒的な厚みと、3.2〜4.8mmという深いトレッド(溝)パターン。

これにより、泥・砂・水・雪・氷などの侵入を強力にガードし、車内を清潔に保ちます。

また、Sure-Grip(シュアグリップ)と呼ばれる裏面の突起構造が、マットのズレを防ぎ安全性を高めています。

JEEP純正パーツブランド「MOPAR」による認定を受けているだけあって、純正マットに劣らない品質とフィッティングを実現。

純正の固定フックにも完全対応しており、安心・安全に使用できます。

また、マット表面にはホワイトで大胆にあしらわれた「JEEP」ロゴを配置。

JEEP専用品であることを高らかに主張し、所有する誇りと特別感を演出します。

さらに注目すべきは、デザイン性の高さです。

FLEXTREADは、機能性だけでなく、“車内を自分らしく演出する”という観点から、2種類の個性的なデザインパターンを展開。

カモフラ柄やラギッドウッズ柄といったアウトドアテイスト溢れるパターンは、愛車のインテリアに新たな個性を加えます。

そして何より、FLEXTREADは100%アメリカ国内で生産されており(MADE IN USA)、その高いこだわりによって生まれる重厚感のある質感とオフロード感満載のビジュアルは、所有欲を満たすクオリティを備え、市場にあふれる他の製品とは一線を画します。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 米国発のJEEP専用フロアマットFLEXTREADを日本初輸入!エムエルジェイ「FLEXTREAD デザイン・フロアマット」 appeared first on Dtimes.