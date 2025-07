東京、名古屋、大阪に順次OPEN。今年の夏休みは「ベイマックス」づくしのカフェでほっこりリラックスしましょ

ディズニー・アニメーション映画『 ベイマックス 』のスペシャルなカフェ「ベイマックス OH MY CAFE」が8月8日(金)から東京、名古屋、大阪に順次オープン。“Always with you”をコンセプトにしたメニュー&グッズが多数お目見えします。ベイマックスのカフェが全国3都市にオープン2014年に日本公開された映画『ベイマックス』は、やわらかボディのケア・ロボット“ベイマックス”と最愛の兄を亡くした少年・ヒロの冒険を描いた心温まるストーリー。

アカデミー賞の長編アニメーション映画賞を受賞するなど、世界中で愛される作品です。東京、名古屋、大阪にオープンする「ベイマックス OH MY CAFE」は“Always with you”をコンセプトに、ベイマックスと一緒にリラックスタイムが楽しめるカフェになるそうですよ。ストーリーを再現したヘルシーメニューをチェックフードメニューは、物語の舞台“サンフランソーキョー”をイメージしたカラフルなラインナップ。いずれも塩分控えめで低糖質な身体にやさしいヘルシーメニューなのだとか。©Disney「絆のハンバーグプレート」(税込1890円)は、船をイメージしたハンバーグ&ナポリタンで、ベイマックスがヒロを助けるシーンを再現。©Disney「サンドイッチプレートwithモチ」(税込1890円)はツナサンドイッチ&クリームパスタにおモチを添えて。©Disneyはんぺんのベイマックスがかわいい「冷製カラフルうどん」(税込1790円)©Disney「HUGGABLE♡ミルクゼリー」(税込1590円)は“ビッグ・ヒーロー6”をイメージしたミルクゼリー、フルーツ、白玉のプレートです。スーベニアアイテムもかわいいドリンクメニュー「<ONSEN>フルーツミルク」(税込990円)©Disneyベイマックスにほっこり癒されるドリンクも勢ぞろい。アクリルマドラーやスクエアボトルなどは、ドリンクとセットで購入できますよ。©Disneyどすこい力士姿の「<SUMO>ヨーグルトスムージー」(税込1190円)©Disneyキリっとした殿さま姿の「<TONO>グレープジュース」(税込990円)©Disneyデカフェの「アイスティー」(税込690円)はオリジナルボトルで提供。©Disney©Disney「ホットティー」「ホットコーヒー」(各税込690円)は、オリジナルマグで提供されます。■スーベニアアイテムマグカップ(税込2310円)アクリルマドラー:ランダム8種(各税込990円)白雲石コースター(税込1320円)スクエアボトル(税込1650円)※アクリルマドラーのみ1メニューにつき8点まで購入可。その他は1メニューにつき1点まで気になるオリジナルグッズの一部&特典をご紹介映画の名シーンをイメージしたカフェオリジナルグッズも多数お目見え。「ステッカー(ランダム10種)」(税込605円)は、どの絵柄が出るかお楽しみですよ。「アクリルスタンド(ランダム7種)」(税込1375円)は、いろいろなコーデのベイマックスがキュート。©Disneyベイマックスづくしの「エコバッグ」(税込2750円)は、ショッピングが楽しくなりそうですね。また、カフェを予約して利用すると『オリジナルメモ帳』がランダムで1つプレゼント。※柄は選べません。さらにSNS(X、Instagram、TikTok)で、カフェ店内や飲食メニュー写真に「#OHMYCAFE」「#ベイマックス」をつけて投稿すると、先着で『オリジナルポストカード』1枚がプレゼントされますよ。※無くなり次第終了。ベイマックスの世界観にひたりたい人は、夏休みにお出かけしてみてはいかがでしょう。※画像はイメージです。仕様等が変更される場合があります。©Disney■ベイマックス OH MY CAFE 東京・渋谷場所:東京都渋谷区渋谷3-27-11 GEMS渋谷3階 BOX cafe&space GEMS渋谷店期間:8月8日(金)〜9月21日(日)■ベイマックス OH MY CAFE 愛知・名古屋場所:愛知県名古屋市中区栄3-6-1 ラシック地下1階 BOX cafe&space 名古屋ラシック1号店期間:8月28日(木)〜9月28日(日)■ベイマックス OH MY CAFE 大阪・梅田場所:大阪府大阪市北区梅田3-2-2 KITTE大阪 6階 BOX cafe&space KITTE OSAKA 2号店期間:8月28日(木)〜9月28日(日)◇予約方法:7月22日(火)からカフェ公式サイトにて受付け中予約金:1名/税込770円 ※1申込につき、4席迄予約可「ベイマックス」OH MY CAFE公式サイトhttps://bm2025.ohmycafe.jp参照元:株式会社エルティーアール プレスリリース