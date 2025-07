UMBROコラボ！OPENING ACT「 新作コレクション」

「OPENING ACT(オープニングアクト)」が、英国発のスポーツブランド「UMBRO(アンブロ)」とのコラボレーションによる新作コレクションを発表。

OPENING ACT「 新作コレクション」

【受注販売期間】2025年7月26日(土)〜7月30日(水)

※UMBROコラボアイテムに限る

【展開店舗】 OPENING ACT 公式オンラインストア

注目のルックには、女優・唐田えりかを起用したスペシャル撮影ビジュアルが公開。

■UMBRO×OPENING ACT

2020年のブランド創設以来、“移りゆくトレンドの中でもバックボーンや芯を大切にすること”をテーマに掲げてきたOPENING ACT。

ブランド5周年を迎える節目に選んだパートナーは、90年代カルチャーにも深く根ざすスポーツレジェンド、UMBRO。

機能性とファッション性を両立させたカプセルコレクションを通じて、都市をしなやかに生きる身体のためのウェアを提案する。

■UMBROの機能美を、OPENING ACTの視点で再構築する

今回のコレクションでは、スポーツブランドとしての伝統を持つUMBROのプロダクトを、OPENING ACTが“現代の都市生活者の身体感覚”に再編集した。

街の中でも違和感なく佇むミニマルなカラーリングとカッティングを採用している。

本コレクションでの特別な、2つ連なるロゴを大胆に配したセットアップには、どこか懐かしく、それでいてモードな空気が流れる。

LOOK2〜3のセットアップのスタイルは、風を孕むような軽やかさと、実用的なスペックが同居するルックに仕上がった。

UMBRO×OPENING ACT#2/UMBRO×OPENING ACT#3

(LOOK2)

(LOOK3)

■唐田えりかという存在の選択

この撮影において、唐田えりかという俳優の起用に至った背景は、演技上の“動”とスチルで見せる言葉にならない“静”が、商品企画からスムーズにイメージできたからだった。

感情の手前でとどまるような視線、動作の余白。

今回のLOOK撮影の仕上がりを見て、改めて伝えたかった服の“空気感が伝わる”と感じた。

■OPENING ACT 25AW

OPENING ACT 25AW#3

OPENING ACT 25AW#4

OPENING ACT 25AW#5

OPENING ACT 25AW#6/OPENING ACT 25AW#7

OPENING ACT 25AW#8

OPENING ACT 25AW#9

(knit souvenir jacket サイズL 13,500円(税抜き))

ヴィンテージ市場のトレンドアイテムでもあるスカジャンをニットで表現。

ニットならではの柔らかな雰囲気と、ボディ同色で施された刺繍がアクセントになっている。

OPENING ACT 25AW#10

OPENING ACT 25AW#11

(ジャケット velor denim fireman jacket サイズL 15,000円(税抜き))

(パンツ velor denim double knee pants サイズL 12,000円(税抜き))

デニム生地の表面にベロアの風合いをプリントで作成したオリジナルファブリックを採用したセットアップ。

OPENING ACT 25AW#12

OPENING ACT 25AW#13

(オーバーダイ加工デニム サイズL 30,000円(税抜き))

■ROTOL×OPENING

『現代の日常生活における戦闘服』をコンセプトに活動する国内ブランドROTOLへ別注をかけて制作したレザージャケット。

ブランドのアイコンでもある背中のアーチジップが映える主役アイテムです。

オール岡山で生産から縫製までを一貫して行ったヴィンテージルックなデニムは、ムラ感のある独自のエイジング加工で、着こなしの中に自然に落とし込める1本。

ROTOL×OPENING ACT#1

ROTOL×OPENING ACT#2

(ROTOLレザー)

■販売情報

今回のコレクションは、2025年7月26日よりOPENING ACT公式オンラインストアおよび一部セレクトショップにて順次発売予定。

着る人の“今”を肯定するようなアクティブウェアは、日常の景色を少しだけ変えてくれるはずです。

