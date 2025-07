爽やかなレモン風味のスティックタイプ！KOSOL「パウダースティック レモンテイスト」

『KOSOL(コーソル)』は「KOSOL パウダースティック レモンテイスト」を発売しました。

KOSOL「パウダースティック レモンテイスト」

内容量:30包入り/15包入りトライアルセットも同時発売

価格 :30包 4,980円(税込)/15包 1,980円(税込)

この商品は、無添加・国内産原料を使用し、毎日つづけたくなる飲みやすさを追求。

爽やかなレモン風味のスティックタイプで、忙しい日常の中でも手軽に酵素習慣を取り入れ可能です。

特徴

・爽やかで飲みやすいレモン風味

・無添加・国内産原材料使用

・忙しい朝や外出先でも手軽に酵素習慣

・子どもから大人まで、家族みんなで使える安心設計

・定期購入は最大15%OFF+送料無料の特典付き

