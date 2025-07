4人組ガールズバンド・東京初期衝動が、9月24日にキングレコードからメジャーデビューすることが発表された。 インディーズシーンで唯一無二の個性と存在感で輝きを放ってきた東京初期衝動。デビュー当時からその圧倒的な熱量と狂気的でありながらもカッコよさや美しさを感じさせるステージが注目を集め数多くのメディアで取り上げられてきた。時に過激な表現も含まれる歌詞には、日常の不満、恋愛の葛藤、若者の衝動といったテーマが、飾り気のないストレートな言葉で表現され、「刺さる歌詞」として共感を呼んでいる。 また、個性的なメンバーのキャラクターやビジュアルもバンド全体の重要な構成要素で、特にボーカルの「しーな」の存在感はバンドのアイコンとしてSNS等でも度々話題に。エネルギー迸る東京初期衝動の全てがファンを魅了し、<FUJI ROCK FESTIVAL>を始め国内外ロックフェスにも多数出演。アメリカで開催される世界最大級の音楽ショーケース&フェスティバルでもある<SXSW>には、2年連続出演を果たした。 9月24日にリリースされるメジャーデビュー作では、脂が乗ってきた現在の東京初期衝動で再REC昇華させた代表曲8曲に加え、近年の作品から失恋女子の恋愛中枢を刺激する「恋セヨ乙女」、暗闇の中幸せの残像を探す熱烈な生き様を歌った「LSD」などをセレクト。更に注目の新曲は、盟友・北澤ゆうほをフィーチャーしバンドの新たな可能性を追求したキャッチー&パンク曲「さよならランデヴー」、初期パンクのむき出しのエネルギーと衝動をダイレクトに味わえるインパクト曲「愛うぉんちゅー」の2曲が収録された。 パンク精神を貫きながらも自由な感覚とポップネスが共存する東京初期衝動ならではの彩とボリューム満点の内容で、どの角度から見ても“トキョショキ”の魅力に彩られた万華鏡のような一枚となる。 デビューアルバム『東京初期衝動』2025/9/24 Release ◾︎KICS-94229 初回盤 2枚組(特典ライブDVD映像付き) ¥3,900(税込み)◾︎KICS-4229 通常盤 1枚組 ¥3,300(税込み) 先行配信シングル「さよならランデヴー」 2025/8/27 (水)0:00より各音楽配信サイトにて配信スタート 1.Becauseあいらぶゆー -You are my beginning and you are my end Ver.-2.さよならランデヴー※新曲3.Baby Don’t Cry -Baby Love Ver.-4.恋セヨ乙女5.マァルイツキ -Full Moon Ver.-6.中央線 -カルス中野UB Ver.-7.春 -Sentence Spring Ver.-8.愛うぉんちゅー ※新曲9.LSD10.再生ボタン -New Button Ver.-11.ロックン・ロール -Pure Rock Ver.-Bonus track 東京初期衝動 -Primitive Ver.- <東京初期衝動「みなさんッッ‼️さよなランデブゥ〜🐽‼️これガチね⁉️>日程:2025年10月5日(日)会場:東京キネマ倶楽部時間:OPEN 16:30 / START 17:30出演:東京初期衝動 ▼チケットTシャツ付 先行チケット:\6,500(税込) ドリンク代別※Tシャツ(ワンサイズ)付きチケットは、FC先行と最速先行受付のみ通常チケット:\4,000(税込) […]

