アニメ『鬼滅の刃』シリーズの主題歌を担当してきたAimerとLiSAが、7月18日より公開となった『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』主題歌の2曲をそれぞれ担当、そのW主題歌のシングルCDを本日リリースした。 ◆Aimer・LiSA 動画 Aimerが歌う「太陽が昇らない世界」は、アニメ『鬼滅の刃』の総監督であるufotableの近藤光が作詞、作曲・編曲はアニメ『鬼滅の刃』にて劇中音楽を担当する椎名豪が手掛ける、重厚で荘厳なオーケストラとAimerのボーカルが共鳴する主題歌に。そしてLiSAが歌う「残酷な夜に輝け」は、同じくアニメ「鬼滅の刃」にて劇中音楽を担当する梶浦由記の作詞・作曲による主題歌。これまでにも同シリーズで多くの主題歌を生み出してきた「LiSA×梶浦由記」が再びタッグを組んだ、壮大で力強い世界観を感じさせる1曲に仕上がっているという。リリースに合わせて、アーティスト・クリエイターからのコメントも到着。 ◆ ◆ ◆ ◾️Aimer コメント椎名豪さん、近藤光さん。この上ない愛を持ってずっとアニメ「鬼滅の刃」と向き合ってこられたお二人が、この曲を託してくださいました。 それぞれの悲しみを強さに変えて最終局面へと飛び込んでゆく彼らの、その運命を歌い支えるつもりで、わたしなりの“全集中”で歌いました。 同じように「太陽が昇らない世界」で今も戦っているあなたに、この曲が届きますように。 ◆ ◆ ◆ ◾️椎名 豪コメントAimerさんを筆頭に作詞、編曲、演奏家、エンジニア、スタッフの皆様に支えられてできた曲です。映像を観ながらのAimerさんのエモーショナルな歌唱収録に立ち会えたおかげで、僕の闘志も爆上がりしてしまい、この曲を早く届けたいと思いました。Aimerさんの声を存分に、最大12声、とっても低いところから高いところまで、万華鏡のような表現を堪能して下さい。また、曲の中に「鬼滅の刃」のいろんなテーマが入ってるので、探してみてもらえると嬉しいです。 ◆ ◆ ◆ ◾️LiSAコメント「鬼滅の刃」を通してたくさんの楽曲を授けてくださった梶浦由記さんと『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』に向かいます。 戦う全てのあなたへ。祈りと願いを込めて歌いました。「残酷な夜に輝け」 ◆ ◆ ◆ ◾️梶浦由記コメント『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』LiSAさんと共に主題歌を作らせていただけたこと、心より光栄に思っております。ストーリーに大きく食い込んでいる楽曲ですので、より物語と細部まで同化しつつ、LiSAさんに高らかに歌っていただける楽曲であるよう、練りに練って完成に至りました。物語を飾る音楽として、そしてLiSAさんの歌われる「歌」として、皆様に存分に心躍らせていただけますよう祈っております。 ◆ ◆ ◆ 7月24日の夜には、主題歌の2曲のミュージックビデオがYouTubeにてプレミア公開されることも決定した。さらに、そのMV公開に先駆けて、アニメ『鬼滅の刃』シリーズの過去主題歌のミュージックビデオを一挙公開する、『アニメ「鬼滅の刃」主題歌MV集一挙視聴会』が7月24日19時からYouTubeにて開催される。 本主題歌を収録したシングルCDは、両商品共に7月23日に同時発売される。期間生産限定盤は、両シングルのために描き下ろした『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』イラストを使用したミニポスター付&三方背ケース仕様だ。 Aimer「太陽が昇らない世界」のシングルは作中キャラクターの「胡蝶しのぶ」のイラストが、LiSA「残酷な夜に輝け」のシングルは作中キャラクターの「冨岡義勇」のイラストがそれぞれ描き下ろされた三方背ケース仕様となり、それぞれの歌う主題歌MVを収録したBlu-ray Discも同梱される。 ◾️Aimer シングル「太陽が昇らない世界」配信リンク:https://lnk.to/250719CD予約(2025年7月23日発売):https://aimer.lnk.to/0723PKG ・期間生産限定盤(CD+BD)/ VVCL 2751-2752:価格 1,760円(税込)※アニメ描きおろしイラスト使用ミニポスター付 & 三方背ケース仕様 ◆CD収録内容 ※期間生産限定盤 / 通常盤のCD収録内容は同内容01.太陽が昇らない世界 (作詞:近藤 光(ufotable) 作曲:椎名 豪 編曲:椎名 豪、宮野幸子)02.太陽が昇らない世界 -Instrumental- ◆BD収録内容「太陽が昇らない世界」Music Video ・通常盤(CD)/ VVCL 2750 価格 1,430円(税込) ◾️LiSA シングル「残酷な夜に輝け」配信リンク:https://lnk.to/250719CD予約(2025年7月23日発売):https://lisa.lnk.to/0723PKG […]

The post Aimer・LiSA、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』W主題歌シングルCD本日リリース+MV公開決定 first appeared on BARKS.