目利きで仕入れた獲れたてで新鮮な海鮮！能登前寿司と原始焼き 鮨 湊崎

「能登前寿司と原始焼き 鮨 湊崎(みなとざき)」が、石川県金沢市片町にグランドオープン!

オープン日:2025年7月23日(水)

所在地 :〒920-0981 石川県金沢市片町2丁目23-12 中央コアビル1F

営業時間 :17:00〜00:00(※8月中は日曜定休)

総席数 :58席(カウンター・テーブル席・掘り炬燵個室あり)

予約 :076-204-8460

「能登前寿司と原始焼き 鮨 湊崎(みなとざき)」が、石川県金沢市片町にグランドオープンしました。

おすすめは、卓越した目利きで仕入れた獲れたてで新鮮すぎる鮮度抜群の海鮮と、日本古来の調理法である「原始焼き」。

店内中央に設けられた炉端で、炭火の炎と音を間近に感じながら、食材がじっくりと焼き上がる様子を楽しめます。

目の前で仕上がるライブ感を楽しめます。

素材の旨味を凝縮した滋味深い一品です。

さらに、職人の手で一貫一貫丁寧に握られる能登前寿司や趣向を凝らした創作寿司、一品料理に至るまで、すべてが目にも美しい逸品ばかり。

料理長には、京都のミシュラン掲載店に在籍歴を持つ実力派が就任。

長年の経験と研ぎ澄まされた感性を活かし、素材の持ち味を最大限に引き出す丁寧な調理で、訪れるすべての方に五感で味わう一皿が楽しめます。

カウンターやテーブル席に加え、ゆったりと寛げる掘り炬燵式の個室も複数完備。

プライベートな利用からビジネスシーンまで、

幅広いニーズに対応可能です。

