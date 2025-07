金沢カレーの元祖「チャンピオンカレー」監修！乃が美「カレージャム」

『乃が美』は、2025年7月26日(土)より、国内『乃が美』店舗にて金沢カレーの元祖「チャンピオンカレー」監修の「カレージャム」を発売します。

乃が美「カレージャム」

■販売価格 :1,300円(税込)

■販売期間 :2025年7月26日(土)〜

※数量限定の為、販売予定数が無くなり次第、販売終了となります。

■販売対象店舗:国内店舗・ECサイト

※店舗によっては取り扱いがない店舗もあります。

■金沢カレーの元祖と乃が美が織りなす、食パンの新たな可能性

金沢カレーの元祖「チャンピオンカレー」とタッグを組みました。

長年愛される濃厚なカレーの味わいを、乃が美の「生」食パンに合う商品を開発。

チーズ「生」食パンに塗ってトーストしていただくことで、手軽に本格的なチーズカレー「生」食パンとして、驚きの新体験を楽しめます。

「食パンに合うカレー」という新しい視点から、チャンピオンカレー様との綿密な連携のもと試行錯誤を重ね、ついにパンの風味を損なうことなく、チャンピオンカレーの深いコクとスパイス感が際立つ「カレージャム」が完成しました。

乃が美の「生」食パンとの組み合わせで、これまでになかった感動の美味しさを楽しめます。

