カリっと香ばしい！乃が美　濃厚な味わいのチーズ「生」食パン

『乃が美』は、2025年7月26日(土)より、国内『乃が美』店舗にて厳選したチーズをふんだんに使用した、濃厚な味わいのチーズ「生」食パンを数量限定で発売します。

乃が美 濃厚な味わいのチーズ「生」食パン

■販売価格 :ハーフサイズ(1斤) 1,300円(税込)〜

■販売期間 :2025年7月26日(土)〜

※数量限定の為、販売予定数が無くなり次第、販売終了となります。

■販売対象店舗:国内店舗・ECサイト

※店舗によっては取り扱いがない店舗もあります。

食パンとの最高の組み合わせを追求し、数種類のチーズを厳選。

「生」食パンのもっちり感や小麦本来の自然な甘さを損なうことなく、チーズの奥深いコクと香りが際立つ、配合で作られています。

■乃が美の「生」食パンと相性の良い、チーズを厳選

・ゴーダチーズ

・モッツァレラチーズ

・レッドチェダーチーズ

・パルメザンチーズ

■そのまま食べても、トーストしても絶品の新食感

そのまま食べてもチーズのコクと生地の優しい甘みが口の中で溶け合い、これまでにない新感覚の味わいを楽しめます。

トーストすれば、外はカリッと、中はもっちりとした生地ととろけるチーズの食感、チーズの香ばしさが一層引き立ちます。

