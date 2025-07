三浦半島＆尾花沢の極上スイカ使用！GOKUGOK「スイカの生搾りジュース」

「GOKUGOKU(ゴクゴク)」から2025年7月・8月は、夏の暑さを吹き飛ばす、スイカ本来の甘さと香りがぎゅっと詰まったスイカの生搾りジュース(期間限定)が登場。

GOKUGOK「スイカの生搾りジュース」

販売期間 : 2025年7月上旬〜8月下旬

販売価格(税込み): Sサイズ 690円、Mサイズ 840円、Lサイズ 1,040円

取扱店舗 : 全国のGOKUGOKU各店(※販売状況は各店舗にお問い合わせください)

「GOKUGOKU(ゴクゴク)」から2025年7月・8月は、夏の暑さを吹き飛ばす、スイカ本来の甘さと香りがぎゅっと詰まった一杯が登場します!

注文が入ってから、その場でスイカを生搾り。

繊維質を取り除くことで、スイカを“食べる以上に濃厚に感じる”贅沢な果汁を楽しめます。

■7月は神奈川・三浦半島「君島農園さん」のスイカを使用

7代続くスイカの名門農家・君島農園さん。

相模湾を一望できる高台に畑を構え、見晴らしの良い気持ちのよい環境でスイカを栽培しています。

1株に実るスイカの数をあえて制限し、1玉1玉にしっかりと栄養を行き渡らせるように管理する栽培方法により、糖度が高く、格別の甘さを誇るスイカが育ちます。

この時期だけの贅沢な味わいです。

■8月は山形・尾花沢「あべ農園さん」のスイカにバトンタッチ!

スイカの名産地として知られる山形尾花沢市は、昼夜の寒暖差が大きく、甘みの強いスイカが育ちます。

中でも、「あべ農園」は海藻や卵の殻など自然由来の肥料を使い、土づくりに丁寧にこだわった栽培をしています。

手間を惜しまい栽培方法で、ずっしり重く、甘みが凝縮された“んまいスイカ”を育ています。

こちらも注文を受けてからその場で搾って提供します。

