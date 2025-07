イングランド5部のフォレストグリーン・ローヴァーズが、2025-26シーズンに向けて“完全ヴィーガン”仕様の新ユニフォームを発表した。しかし、派手すぎるデザインにファンからは「目を覆いたくなる」「記憶から消したい」といった批判が相次いでいる。『Daily Mail』が伝えている。



同クラブは『世界初のヴィーガンユニフォーム』として、植物由来の染料を使用し、100%リサイクル可能なピンク×グリーンの豹柄キットを発表。ホーム・アウェイともに2シーズン使用する予定で、毎年新デザインを購入するファンの負担軽減や、スポーツ業界が生み出す大量の繊維廃棄物への対策といった目的があるという。





We’re at our best when we’re bold.



Introducing the world’s first Vegan-certified kit from @RefloOfficial



Inspired by nature. Designed to be recycled.