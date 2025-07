【「STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN」PS4版】 発売日:2022年3月18日 価格:8,800円 セール価格:5,005円

Amazonにて、プレイステーション 4版アクションRPG「STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN(ストレンジャー オブ パラダイス ファイナルファンタジー オリジン)」が特別価格で販売されている。セール価格は43%オフの5,005円。

本作は、スクウェア・エニックスとコーエーテクモゲームスのTeam NINJAとの共同開発による本格アクションRPG。闇に支配されるコーネリアを舞台に、クリスタルの輝きを取り戻すため、主人公のジャックがさまざまなダンジョンに挑む。今回対象となる商品には、Amazon限定特典「オリジナルステッカー」が同梱される。

Amazon限定特典「オリジナルステッカー」

【STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN ファイナルトレーラー】

(C) KOEI TECMO GAMES/SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA

LOGO ILLUSTRATION:(C)2021 YOSHITAKA AMANO