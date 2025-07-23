「STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN」PS4版がAmazonにて43%オフで販売中！限定特典「オリジナルステッカー」付き
【「STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN」PS4版】 発売日：2022年3月18日 価格：8,800円 セール価格：5,005円
(C) KOEI TECMO GAMES/SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
Amazonにて、プレイステーション 4版アクションRPG「STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN（ストレンジャー オブ パラダイス ファイナルファンタジー オリジン）」が特別価格で販売されている。セール価格は43%オフの5,005円。
本作は、スクウェア・エニックスとコーエーテクモゲームスのTeam NINJAとの共同開発による本格アクションRPG。闇に支配されるコーネリアを舞台に、クリスタルの輝きを取り戻すため、主人公のジャックがさまざまなダンジョンに挑む。今回対象となる商品には、Amazon限定特典「オリジナルステッカー」が同梱される。
Amazon限定特典「オリジナルステッカー」【STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN ファイナルトレーラー】
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CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA
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