¡Ú½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó 2025Ç¯34¹æ¡Û 7·î23Æü È¯Çä ²Á³Ê¡§400±ß

¡¡¹ÖÃÌ¼Ò¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬»¨»ï¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó 2025Ç¯34¹æ¡×¤òËÜÆü7·î23Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï400±ß¡£¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¤âÆ±»þÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡º£¹æ¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¤Î¤ÏÆü¸þºä46¤ÎÂçÌî°¦¼Â¤µ¤ó¡£´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢£¸¥Úー¥¸¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£

¡¡´¬Æ¬¥«¥éー¤Ë¤Ï¡¢¿¹Àî¥¸¥çー¥¸»á¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥Þ¥ó¥¬¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Î°ìÊâ¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¥»¥ó¥¿ー¥«¥éー¤Ë¤Ï»á¤Înonco»á¤Î¡Ö¥«¥Ê¥óÍÍ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Á¥ç¥í¤¤¡×¡¢¥¹¥º¥â¥È¥³¥¦»á¤Î¡Ö¹õ·î¤Î¥¤¥§¥ë¥¯¥Ê¥Ï¥È¡×¤¬¤½¤ì¤¾¤ì·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£

(C)KODANSHA Ltd. All rights reserved.