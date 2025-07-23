¸Î¡¦°ËÎÉÉô½¨µ±¤Ï¡Ö¤é¤·¤¤ÍýÍ³¡×¤ÇPL³Ø±à¤ÎÍ¶¤¤¤òÃÇ¤Ã¤¿¡ÄËÍ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¾®³Ø5Ç¯À¸¡ÚÂç¿Íµ¤Ï¢ºÜ¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡Û#11
¡ÚÂç¿Íµ¤Ï¢ºÜ¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡Û#11
¡ÚÂç¿Íµ¤Ï¢ºÜ¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡Û¤¢¤ÎÍî¹çÇîËþ¤µ¤ó¤¬¡Ö¥ª¥é¡¼¥Ã¡ª¡ª¡×¤È·ã¹·¡ÄËÍ¤Î¡È´°àú¤Êµå¡É¤Ï»°´§²¦ÂÇ¼Ô¤ÎµÕÎÚ¤Ë¿¨¤ì¤¿
¡¡Æü´©¥²¥ó¥À¥¤¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Îµå³¦OB¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë²ó¸ÜÏ¿¡¢¸òÍ·Ï¿¤òÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¿¡£¡¡
¡¡Åö»ö¼Ô¤È¤·¤ÆÀÜ¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¸«¤¨¤ë¡¢¤¢¤ÎÂçÊªÁª¼ê¡¢ÍÌ¾Áª¼ê¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÁÇ´é¤ä¿Í¤È¤Ê¤ê¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö»þ¤Î¶õµ¤¤ä´Ø·¸À¤¬¤¢¤ê¤¢¤ê¤ÈÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ËÜ´ë²è¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿°ìÊÔ¤ò²áµî¤ÎÏ¢ºÜ¤ÎÃæ¤«¤é¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¤¢¤é¤¿¤á¤Æ·ÇºÜ¤¹¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¸Î¡¦°ËÎÉÉô½¨µ±¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÖ¤é¤ì¤¿¡¢¸µµð¿Í¤Î¶¶ËÜÀ¶»á¡ÊÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤Ë¤è¤ë¡ÖËÍ¤À¤±¤¬½ñ¤±¤ë¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Î¿¿¼Â¡×¡ÊÂè14²ó=2004Ç¯¡Ë¤òºÆ¸ø³«¡£Ç¯Îð¡¢¸ª½ñ¤Ê¤É¤ÏÅö»þ¤Î¤Þ¤Þ¡£¡Ê¢¨¤³¤Î¹à¤ÏÁ´4²ó¡£º£²ó¤Ï¤½¤Î¡¡Ë
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡Ö¤ª¤¤¡¢¸«¤Æ¤ß¤í¤è¡£¤¢¤¤¤Ä¡¢¤¨¤é¤¤¤´¤Ã¤Ä¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÊü¤Ã¤Æ¤ë¤Ç¡×
¡¡Ëµ¤é¤Ë¤¤¤¿Î©Ï²¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£Î©Ï²¤È¤ÏÍÄÃÕ±à¤«¤é¤ÎÆ±µéÀ¸¡£°ì½ï¤ËÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢Åö»þ¤«¤éÌîµå¥»¥ó¥¹¤Ï¤º¤Ð¤Ì¤±¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÎ©Ï²¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¤¤ëÁê¼êÅê¼ê¤ò»Ø¤µ¤·¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£»ëÀþ¤ò°Ü¤¹¤È¡¢¤Ò¤ç¤í¤ê¤ÈÇØ¤Î¹â¤¤Åê¼ê¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡²¿¤ä¡¢¸þ¤³¤¦¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï³°¹ñ¿Í¤¬¤ª¤ë¤ó¤«¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¡¢°ËÎÉÉô½¨µ±¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£º£¤«¤é24Ç¯Á°¡¢¥Ü¥¯¤È°ËÎÉÉô¤¬¾®³Ø¹»5Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ³Ø¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡¢°ËÎÉÉô¤ÎÌ¾Á°¤ò¤¢¤Á¤³¤Á¤ÇÊ¹¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ü¥¯¤ÈÎ©Ï²¤Ï¥Ü¡¼¥¤¥º¥ê¡¼¥°¤Î¡Ö°ñÌÚ¥Ê¥Ë¥ï¥Ü¡¼¥¤¥º¡×¤Ë½êÂ°¡£°ËÎÉÉô¤ÏÆ±¤¸¥ê¡¼¥°¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¥Á¡¼¥à¡ÖÊ¼¸ËÆôºê¡×¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ËÎÉÉô¤Ï¿ÈÄ¹¤¬180¥»¥ó¥Á¤òÄ¶¤¨¡¢¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¹äÂ®µå¤òÉð´ï¤ËÌ¾¤ò¾å¤²¤¿¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤Ï¤½¤Î¡Ö¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ö¤ê¡×¤Ç¤âÌ¾¤ÎÄÌ¤Ã¤¿Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤æ¤òºÙ¤¯À°¤¨¡¢³Û¤Ë¤Ï¿¼¤¤¤½¤ê¹þ¤ß¡£Ä¦¤ê¤Î¿¼¤¤¥Ï¡¼¥Õ¤Î´éÎ©¤Á¤Ë¤½¤ì¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¸«¤ë¤«¤é¤Ëµ¤¤¬¶¯¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Î¤Á¤ËËÜ¿Í¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤¬¡¢Ãæ³Ø¤ÎÂ´¶È»þ¡¢°ËÎÉÉô¤âPL³Ø±à¤«¤é¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Ü¥¯¤äÎ©Ï²¡¢À¶¸¶¤µ¤ó¤ä·¬ÅÄ¤µ¤ó¤È°ËÎÉÉô¤¬Æ±¤¸¥Á¡¼¥à¤ÇÌîµå¤ò¤ä¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢Èà¤ÏÍ¶¤¤¤òÃÇ¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤¬¤¤¤«¤Ë¤â°ËÎÉÉô¤é¤·¤¤¡£
¡ÖPL¤Î¾å²¼´Ø·¸¤¬¸·¤·¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢Ãæ³Ø¤ÎÀèÇÚ¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¿¤«¤é¤Í¡£¤½¤ì¤Ë¡¢ÂÑ¤¨¤é¤ì¤ó¤È»×¤Ã¤¿¡£¤â¤·¡¢¥ª¥ì¤¬PL¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢ÀäÂÐ¤Ë¥â¥á¤È¤ë¤ï¡£ÀèÇÚ¤È¥±¥ó¥«¤·¤Æ¡¢¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤È¤Á¤ã¤¦¤«¡×
¡¡³Î¤«¤Ë¡¢PL³Ø±à¤ÎÌîµåÉô¤Ç¤Ï¡¢ÀèÇÚ¤ÏÀäÂÐÅª¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£ÎÀ¤«¤é¹»¼Ë¤Ø¸þ¤«¤¦ÄÌ³Ø¤Î¤È¤¤¹¤é¡¢µ¤¤ò´Ë¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÎÀ¤«¤é¹»¼Ë¤Þ¤Ç¤ÏÌó2¥¥í¡£1Ç¯À¸¤ÏÄ«8»þ¤Ë½¸¹ç¤·¡¢2Îó¤ËÀ°Îó¤·¤Æ¶µ¼¼¤Þ¤Ç¹Ô¿Ê¤¹¤ë¡£¼þ¤ê¤ò2Ç¯À¸¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢¡ÖÊâÄ´¡¼¡¼¤Ã¡ª¡¡¤¤¡¼¤Á¡¢¥½¡¼¥ì¡£¤Ë¡¼¡¢¥½¡¼¥ì¡£¤µ¡¼¤ó¡¢¥½¡¼¥ì¡£¤è¡¼¤ó¡Ä¡Ä¡×¤ÈÂçÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤ÆÄÌ³Ø¤¹¤ë¤Î¤¬Æü²Ý¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¹çÍýÅª¤Ê°ËÎÉÉô¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¥¬¥Þ¥ó¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·ë¶É¡¢°ËÎÉÉô¤Ï¹áÀî¤Î¿ÔÀ¿³Ø±à¤ËÌîµåÎ±³Ø¡£°Æ¤ÎÄê¡¢ÀèÇÚ¤È¤è¤¯¥â¥á¤¿¤é¤·¤¤¡£ÍýÉÔ¿Ô¤Ê¤³¤È¤Ë¥¬¥Þ¥ó¤¬¤Ç¤¤º¡¢ÀèÇÚ¤Ë¤âÊ¿µ¤¤Ç½âÆÍ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£PL¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤¬¡¢¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¤È¤³¤È¤óÆÍ¤¿Ê¤à°ËÎÉÉô¤ÎÀ³Ê¤Ï¥¬¥¤Îº¢¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤ËÆþÃÄ¸å¡¢¤¹¤°¤Ë¤³¤ï¤â¤Æ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÄêÃå¤·¤¿°ËÎÉÉô¤À¤¬¡¢¤·¤«¤·¡¢ÉáÃÊ¤ÏÈó¾ï¤Ë¿´Í¥¤·¤¤ÃË¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡Ê¤³¤Î¹àÂ³¤¯¡á²Ð¡¦¿å¡¦ÌÚÍË¸ø³«¡Ë
¢¦¤Ï¤·¤â¤È¡¦¤¤è¤·¡¡1969Ç¯¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£PL³Ø±à3Ç¯»þ¤Î87Ç¯¤ËÎ©Ï²¡ÊÃæÆü¡Ë¤é¤È¤È¤â¤Ë¹Ã»Ò±à¤Ç½Õ²ÆÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£Æ±Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Çµð¿Í¤ËÆþÃÄ¤·¡¢¥ê¥ê¡¼¥ÕÅê¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¡£01Ç¯¤Ë¥À¥¤¥¨¡¼¤Ë°ÜÀÒ¡£¸½ºß¤ÏÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡£