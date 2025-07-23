２２日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６６．２１ドル（－０．９９ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３４４３．７ドル（＋３７．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３９３２．０セント（＋２１．９セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４９．５０セント（＋７．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３９９．２５セント（－４．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０１０．２５セント（－４．７５セント）
・ＣＲＢ指数
３０３．７９（－１．００）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６６．２１ドル（－０．９９ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３４４３．７ドル（＋３７．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３９３２．０セント（＋２１．９セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４９．５０セント（＋７．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３９９．２５セント（－４．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０１０．２５セント（－４．７５セント）
・ＣＲＢ指数
３０３．７９（－１．００）
出所：MINKABU PRESS