「offer an olive branch」の意味は？オリーブの枝を差し出す…！？【1分英会話】

正解は「ケンカを終わらせる、和解を提案する」でした!

古代ギリシャの神話や聖書では、オリーブの枝は平和や和解の象徴として使われてきたそう。

従って「offer an olive branch」は、争いや対立を終わらせたい、平和を求めているという意味を表します。

「After their argument, Ray decided to offer an olive branch by inviting Maddy to dinner.」

(口論の後、レイはマディーを夕食に誘うことで和解を提案しました)