ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 早朝に福岡県飯塚市で建物火災 新飯塚20番地24付近 約20分後に処置… 早朝に福岡県飯塚市で建物火災 新飯塚20番地24付近 約20分後に処置完了（7月23日午前6時47分ごろ発生） 早朝に福岡県飯塚市で建物火災 新飯塚20番地24付近 約20分後に処置完了（7月23日午前6時47分ごろ発生） 2025年7月23日 7時54分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 福岡県飯塚地区消防本部によると、23日午前6時47分ごろ、飯塚市新飯塚20番地24付近で建物火災が発生した。同7時6分、処置を完了した。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 早朝に長崎市で水難救助 出島町1の長崎出島ワーフ南69m付近（7月23日午前5時12分ごろ） 【23日熱中症警戒アラート】九州で福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、奄美除く鹿児島6県 福岡県広川町で大阪府警かたり「押収品にあなた名義のカードがあった」 携帯に国際番号で不審電話 関連情報（BiZ PAGE＋） 配線, フローリング, 慰霊祭, 仏壇, グループウェア, 思いやり, ダイス, 上田, 工場, 長野