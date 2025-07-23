Èõ¸ý¿¿»Ì¤é¤¬À©ºî¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¶ËºÌ¿§¤ÎÏÇÀ±¡¦¥±¥ë¥Þ¥ó¤Î»Ñ¤â¡¡¡Ø¼¡¸µ¤òÄ¶¤¨¤ë¡ÙËÜÍ½¹ð¸ø³«
¡¡·¦ÄÍÍÎ²ð¤È¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ø¼¡¸µ¤òÄ¶¤¨¤ë TRANSCENDING DIMENSIONS¡Ù¤Î¸ø³«Æü¤¬10·î17Æü¤Ë·èÄê¤·¡¢ËÜÍ½¹ð¤ÈËÜ¥Ý¥¹¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡¢°òÀ¸Íª¡¢Åì½Ð¾»Âç¡¢½ÂÀîÀ¶É§¡¢ËÅÄÍø¹¸´ÆÆÄºî¡Ø¼¡¸µ¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ù½Ð±é·èÄê
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡ØÏµ±ì¤¬¸Æ¤Ö¡Ù¡Ê2019Ç¯¡Ë¡¢¡ØÇË²õ¤ÎÆü¡Ù¡Ê2020Ç¯¡Ë¡¢¡ØÁ´°÷ÀÚÊ¢¡Ù¡Ê2021Ç¯¡Ë¡¢¡ØÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ù¡Ê2022¡Ë¤Ê¤É¡¢¡ØÏµÁÉ»³¡Ù¥·¥êー¥º¤È¤·¤Æº®ÆÙ¤Î»þÂå¤ËÄ©¤àºîÉÊ¤òºî¤êÂ³¤±¡¢2023Ç¯¤Ï¡Ø¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¡£¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤¿ËÅÄÍø¹¸´ÆÆÄ¤Î¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óÄ¹ÊÔ±Ç²è¡£ËÅÄ´ÆÆÄ¤Î¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºîÉÊ¤Ï¡Øµã¤Ãî¤·¤ç¤Ã¤¿¤ó¤Î´ñÀ×¡Ù°ÊÍè¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎYOSHIROTTEN¡¢CG¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¢¥ê¥¢¥¹¡¢¡Ø¥·¥ó¡¦¥´¥¸¥é¡Ù¤Ç´ÆÆÄ¤ÈÆÃµ»´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿Èõ¸ý¿¿»Ì¤Ê¤É¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Êª¸ì¤Î¼´¤Ë¤Ê¤ë¸É¹â¤Î½¤¹Ô¼Ô¡¦»³ÃæÏµ²ð¤ò·¦ÄÍ¡¢Ææ¤Î°Å»¦¼Ô¡¦¿·ÌîÉ÷¤ò¾¾ÅÄ¤¬±é¤¸¡¢W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡¢°òÀ¸Íª¡¢½ÂÀîÀ¶É§¡¢Åì½Ð¾»Âç¡¢ÈÄÈøÁÏÏ©¡¢Åø¥¥é¥é¡¢·¦ÄÍ°¦Î®¡¢ÈÓÅÄÃÄ¹È¡¢¥Þ¥á»³ÅÄ¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜºî¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¤¬The Birthday¤Î¡ÖÊú¤¤·¤á¤¿¤¤¡×¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
±Ç²è¡Ø¼¡¸µ¤òÄ¶¤¨¤ë¡ÙËÜÍ½¹ð¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿ËÜÍ½¹ð¤Ï¡¢ÁÞÆþ¶Ê¤È¤Ê¤ëSons of Kemet¤Î¡ÖInner Babylon¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢±§Ãè¶õ´Ö¤ËÉâ¤«¤ÖÀÄ¤¤ÏÇÀ±¡¦ÃÏµå¤È¡¢³Ê»Ò¾õ¤ÎÌÏÍÍ¤ò¤·¤¿¶ËºÌ¿§¤ÎÏÇÀ±¡¦¥±¥ë¥Þ¥ó¤Î¥·ー¥ó¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÇòÁõÂ«¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢Ä¹¤¤¾ó¤ò»ý¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¯½¤¹Ô¼Ô¡¦»³ÃæÏµ²ð¡Ê·¦ÄÍÍÎ²ð¡Ë¤È¡¢·ý½Æ¤ò²û¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢»¦µ¤¤òÞý¤é¤»¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¯°Å»¦¼Ô¡¦¿·ÌîÉ÷¡Ê¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¡Ë¤¬¡¢Ë¡Íæ³¤ËÆ³¤«¤ì¤ÆÏµÁÉ»³¤ÇÂÐÌÌ¤¹¤ë¥·ー¥ó¤Ø¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö²¶¤ò¸Æ¤ó¤À¤Î¤Ï¤ªÁ°¤«¡©¡×¤È¿Ö¤Í¤ëÏµ²ð¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿·Ìî¤Ï¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤Î²Ì¤Æ¤Çµ§¤Ã¤Æ¤³¤¤¡×¤ÈË¡Íæ³¤ò¿á¤¯¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¶À¤ÎÆ¶·¢¤Ë¸½¤ï¤ì¤ë¥ß¥¹¥¿ー¡¦¥±¥ë¥Þ¥ó¡Ê¥Þ¥á»³ÅÄ¡Ë¡¢±§ÃèÉþ¤òÃå¤ÆÊâ¤¯Ïµ²ð¡¢Ïµ¤ÎÍî½ñ¤¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¿·Ìî¤Ê¤É¡¢Ææ¤á¤¤¤¿¥«¥Ã¥È¤¬¾ö¤ß¤«¤±¤é¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ïµ¤Î°õ¤ò·ë¤Ö°¤ïëÍü¡ÊÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ë¡¢°¤ïëÍü¤Ë¸þ¤±¤ÆÃÆ»Ø¤¹¤ëÅ´Ê¿¡Ê½ÂÀîÀ¶É§¡Ë¤È½¤¸³Ãå¤òÃå¤ÆÊÂ¤ÖÃÄµÈ¡ÊÈÓÅÄÃÄ¹È¡Ë¡¢ÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÌî¡¹²Ö¡Ê°òÀ¸Íª¡Ë¡¢¿ÏÊª¤Ë¶Ã¤ØË¤¯¥ä¥¹¡ÊÅì½Ð¾»Âç¡Ë¡¢Ç¾ÇÈ¤Î¥â¥Ë¥¿ー¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¹âÅèÇî»Î¡ÊÈÄÈøÁÏÏ©¡Ë¤ÈËµ¤é¤Ç¼Â¸³¤ò¸«¼é¤ëÅÏî´½õ¼ê¡ÊÅø¥¥é¥é¡Ë¤Ê¤É¡¢ÊÊ¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤ä¤¬¤Æ¡¢¼¡¸µ¤òÄ¶¤¨¤Æ¶À¤ÎÆ¶·¢¤ÇÂÐÖµ¤¹¤ëÏµ²ð¤È¿·Ìî¡£²áµî¤«¤é¸½ºß¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¤ò¶î¤±½ä¤ê¡¢ÆüËÜ¤«¤éÃÏµå¡¢¤µ¤é¤Ë±§Ãè¤ËÃ©¤êÃå¤¯¡¢Èà¤é¤¬¸«¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¡£
ËÅÄÍø¹¸¡Ê´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡¦¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡Ë¡¡¥³¥á¥ó¥È¿Í¤Ï¤É¤³¤«¤éÍè¤Æ¡¢¤É¤³¤Ø¹Ô¤¯¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡¢±Ê±ó¤Ë²ò¤±¤Ê¤¤Ææ¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¿Í¤ÏÇº¤à¡£Åú¤¨¤Ï¤¤Ã¤È¿´¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¿´¤ÎÃæ¤È¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤¿Êª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼¡¸µ¤òÄ¶¤¨¤¿»ëÅÀ¤ËÃ©¤êÃå¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤Î±Ç²è¤òºî¤é¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ì¤È»×¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Î±Ç²è¤Ë¤Ê¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±Ç²è¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¼Ô¤À¤±¤¬¡¢±Ç²è¤òµß¤¦¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë