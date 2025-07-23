２３日の主なマーケットイベント ２３日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど



１０：３０ 日・４０年物利付国債の入札

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２３：００ ユーロ・消費者信頼感（速報値）

２３：００ 米・中古住宅販売件数

※米・２０年物国債入札



○決算発表・新規上場など



決算発表：ブロンコＢ<3091>，オービック<4684>，フューチャー<4722>，ＯＢＣ<4733>，ＯＢシステム<5576>，航空電子<6807>，ＫＯＡ<6999>，キヤノン電<7739>，信越ポリ<7970>，キヤノンＭＪ<8060>，両毛システム<9691>，クレオ<9698>

※海外企業決算発表：アルファベット，ＩＢＭ，テスラほか



出所：MINKABU PRESS