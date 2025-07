ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数登場するセガプライズ。

今回は2025年7月18日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『名探偵コナン』 Pastel Art Collection マスコットVol.3を紹介します!

セガプライズ『名探偵コナン』 Pastel Art Collection マスコットVol.3

登場時期:2025年7月18日より順次

サイズ:全長約7×4×10cm

種類:全3種(服部平次、遠山和葉、安室透)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズに『名探偵コナン』 Pastel Art Collection マスコットVol.3が登場。

ほんわかやさしい雰囲気のパステル調で描いた、セガオリジナルイラストを使ったマスコットシリーズ第3弾です。

今回は「服部平次」「遠山和葉」「安室透」の3人がラインナップ。

それぞれの特徴を捉え、髪型や服装が再現されています☆

約10センチの大きさで、連れ歩きしやすい大きさ。

後ろ姿もしっかり再現しています。

お気に入りのペアやコンビで飾っても楽しい、コレクションしたくなるプライズです!

パステル調のセガ書き起こしイラストを使用したマスコット第3弾が登場。

セガプライズの『名探偵コナン』 Pastel Art Collection マスコットVol.3は、2025年7月18日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します!

