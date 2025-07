東京ディズニーリゾートでは、2025年9月17日(水)〜10月31日(金)までの期間、秋のスペシャルイベント「ディズニー・ハロウィーン2025」を開催!

期間中、ディズニーアンバサダーホテルでも「ディズニー・ハロウィーン2025」のスペシャルメニューが登場します。

今回は、「ハイピリオン・ラウンジ」に期間限定で登場する「ディズニー・ハロウィーン2025」スペシャルメニューの紹介をしていきます☆

ディズニーアンバサダーホテル「ハイピリオン・ラウンジ」“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルメニュー

提供期間:2025年9月16日〜10月31日

販売店舗:ディズニーアンバサダーホテル「ハイピリオン・ラウンジ」

東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2025年9月17日(水)〜10月31日(金)までの期間、秋のスペシャルイベント「ディズニー・ハロウィーン2025」を開催☆

東京ディズニーランドではディズニーヴィランズが主役の「ディズニー・ハロウィーン」が、東京ディズニーシーではディズニー&ピクサー映画『リメンバー・ミー』をテーマにした「ラソス・デ・ラ・ファミリア」を2025年9月17日(水)〜11月2日(日)まで初開催します。

ディズニーアンバサダーホテルの「ハイピリオン・ラウンジ」では「ディズニー・ハロウィーン2025」をテーマにしたスペシャルメニューが登場!

今回は、「ハイピリオン・ラウンジ」で提供される期間限定メニュー「ケーキセット」と「スペシャルドリンク」、「プレミアムスウィーツセット」を紹介していきます。

“ディズニー・ハロウィーン”ケーキセット

価格:2,800円

提供時間:12:00〜19:00

無花果のコンフィテュール入り紫芋クリームとナッツのタルトコーヒー または 紅茶

※プライオリティ・シーティング(レストランの優先案内の受付)が必要なメニューです。

東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトの「ハイピリオン・ラウンジ(期間限定ケーキセット限定)」よりお申し込みください。

※1日の提供数に限りがあります。

※ご利用時間は90分といたします。

コーヒーまたは紅茶と一緒にいただける無花果のコンフィテュール入り紫芋クリームとナッツのタルト。

12:00〜19:00の時間限定での提供です。

紫芋クリームのカラーがハロウィーンらしく、タルトの中には甘い無花果のコンフィテュールが入っています☆

タルトの上からひょっこりと顔を出すゴーストの姿がインパクト抜群!

コウモリやオレンジ色のミッキーシェイプのバルーンのモチーフも添えられています。

“ディズニー・ハロウィーン”スペシャルドリンク

価格:1,600円

提供時間帯:カフェ&カクテル

ミルク、黒ごまパウダー、ガムシロップ、紫芋アイス、ココアビスケット、チョコレート

カフェ&カクテルの時間帯に提供される“ディズニー・ハロウィーン”スペシャルドリンク。

白と黒の2層になったドリンクで、ハロウィーンの雰囲気たっぷり◎

ミルクと黒ごまパウダーの相性もバッチリです。

紫芋アイス、クラッシュされたココアビスケット、コウモリモチーフのチョコレートをトッピングしています。

スペシャルドリンクには、オリジナルコースター付き。

コースターには、様々なシーンを切り取ったゴーストのキュートなアートが描かれています。

※オリジナルコースターの提供は、なくなり次第終了します。

※デザインはご利用店舗、メニューごとに異なります。

“ディズニー・ハロウィーン”プレミアムスウィーツセット

価格:6,800円

提供時間:15:00〜19:30

アペタイザー・紫芋のムース・ローストビーフ ハニーマスタード・マグロのタルタル・スモークサーモンのタブレブレッド・キノコと生ハムクリーム・カボチャサラダ・ビーフパストラミ・茄子とチョリソーデザート・洋梨ムースプティ・フール・エクレア・マカロン・チョコレート・カシスとオレンジのゼリーコーヒー または 紅茶

※プライオリティ・シーティング(レストランの優先案内の受付)が必要なメニューです。

東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトの「ハイピリオン・ラウンジ(プレミアムスウィーツセット限定)」よりお申し込みください。

※1日の提供数に限りがあります。

※ご利用時間は90分といたします。

アペタイザー4種類のほかブレッド4種、デザート1種、プティ・フール4種を盛り合わせた、“ディズニー・ハロウィーン”プレミアムスウィーツセット。

紫芋やカボチャ、洋梨など、季節の食材をたくさん使用しています!

ジャック・オー・ランタンや蜘蛛の巣、コウモリなどのハロウィーンのモチーフもところどころに使われ、プレートも迫力満点☆

スペシャルメニューを注文された方には、「ミニーマウス」デザインのオリジナルチャームもプレゼント。

グレーと黄色のドット柄のコスチュームやリボンがオシャレで、手にはカボチャのバケツも持っています。

※オリジナルチャームの提供は、なくなり次第終了します。

※デザインはメニューごとに異なります。

コースターやチャームは思い出として残せるのもうれしい。

ディズニーアンバサダーホテルの「ハイピリオン・ラウンジ」で提供される“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルメニューの紹介でした☆

