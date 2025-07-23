本日の予定【経済指標】

【南アフリカ】
消費者物価指数（6月）17:00
予想　0.4%　前回　0.2%（前月比)　
予想　3.2%　前回　2.8%（前年比)

【米国】
MBA住宅ローン申請指数（07/12 - 07/18）20:00
予想　N/A　前回　-10.0%（前週比)

中古住宅販売件数（6月）23:00
予想　402.0万件　前回　403.0万件（中古住宅販売件数)　
予想　-0.6%　前回　0.8%（中古住宅販売件数・前月比)


【ユーロ圏】
ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（7月）23:00　
予想　-14.9　前回　-15.3（ユーロ圏消費者信頼感)



※予定は変更することがあります