本日の予定【経済指標】



【南アフリカ】

消費者物価指数（6月）17:00

予想 0.4% 前回 0.2%（前月比)

予想 3.2% 前回 2.8%（前年比)



【米国】

MBA住宅ローン申請指数（07/12 - 07/18）20:00

予想 N/A 前回 -10.0%（前週比)



中古住宅販売件数（6月）23:00

予想 402.0万件 前回 403.0万件（中古住宅販売件数)

予想 -0.6% 前回 0.8%（中古住宅販売件数・前月比)





【ユーロ圏】

ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（7月）23:00

予想 -14.9 前回 -15.3（ユーロ圏消費者信頼感)







※予定は変更することがあります

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