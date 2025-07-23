本日の予定【経済指標】
本日の予定【経済指標】
【南アフリカ】
消費者物価指数（6月）17:00
予想 0.4% 前回 0.2%（前月比)
予想 3.2% 前回 2.8%（前年比)
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（07/12 - 07/18）20:00
予想 N/A 前回 -10.0%（前週比)
中古住宅販売件数（6月）23:00
予想 402.0万件 前回 403.0万件（中古住宅販売件数)
予想 -0.6% 前回 0.8%（中古住宅販売件数・前月比)
【ユーロ圏】
ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（7月）23:00
予想 -14.9 前回 -15.3（ユーロ圏消費者信頼感)
※予定は変更することがあります
【南アフリカ】
消費者物価指数（6月）17:00
予想 0.4% 前回 0.2%（前月比)
予想 3.2% 前回 2.8%（前年比)
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（07/12 - 07/18）20:00
予想 N/A 前回 -10.0%（前週比)
中古住宅販売件数（6月）23:00
予想 402.0万件 前回 403.0万件（中古住宅販売件数)
予想 -0.6% 前回 0.8%（中古住宅販売件数・前月比)
【ユーロ圏】
ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（7月）23:00
予想 -14.9 前回 -15.3（ユーロ圏消費者信頼感)
※予定は変更することがあります