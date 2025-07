フジテレビの動画配信サービス・FODでは、ソン・ジュンギ、チョン・ウヒがW主演を務める韓国ドラマ『マイ・ユース(my youth)』を独占配信する(配信開始日は後日発表)。『マイ・ユース(my youth)』ソン・ジュンギは、ドラマ『ヴィンチェンツォ』(Netflixジャパン1位)、『太陽の末裔Love Under The Sun』(韓国で最高視聴率41.6%)、『財閥家の末息子〜Reborn Rich〜』(2022年韓国最高視聴率ドラマ)など数多くのヒット作に主演し、日本でも多くのファンの心を鷲づかみにしてきた世界の韓流ブームをけん引するトップ俳優。

チョン・ウヒは、映画『ハン・ゴンジュ 17歳の涙』での迫真の演技で韓国映画界に鮮烈な印象を残して以来、演じるキャラクターの内面をリアルに掘り下げ、観客を物語の奥深くへと引き込む演技力で映画・ドラマ問わず高く評価される実力派女優として知られている。『マイ・ユース(my youth)』は、そんな2人のトップスターのロマンス復帰作として注目されている。ストーリーは、自身を取り巻くトラブルをきっかけにつらい青春時代を過ごした主人公が、初恋の人との再会を経て、葛藤や躊躇を抱えながらも、恋愛も人生も少しずつ前に進もうとする姿を描いている。コメントは、以下の通り。○■ソン・ジュンギ「『マイ・ユース(my youth)』は、私自身の青春を振り返るような特別な作品です。演じたキャラクターの葛藤や成長を通じて、自分でも忘れかけていた感情や記憶が蘇りました。皆さまに私自身の新たな一面をお見せできることを楽しみしています。スタッフや共演者と共に、真心を込めて撮影に臨みましたので、青春の輝きや痛みを繊細に描いたこの作品が、皆さんの心に届くことを願っています。『マイ・ユース(my youth)』を通し、共に青春の記憶を辿っていただければ幸いです!」○■チョン・ウヒ「『マイ・ユース(my youth)』は、忘れられない過去を抱え、傷つきながらも、前に進もうとする若者たちの物語です。私自身も演じながら、過去の自分や、誰にも言えなかった感情と向き合う時間となりました。この作品が、誰かの記憶や心の片隅に寄り添えるものになれば光栄です。ソン・ジュンギさんをはじめ、素晴らしいチームと共に全身全霊で臨みました。ぜひ、一緒に見届けていただければ嬉しいです!」○ストーリーかつて子役俳優として名を馳せたものの、ある出来事をきっかけに芸能界を去ることを余儀なくされ、現在は小説家として活動する傍らフラワーショップで働くソンウ・ヘ(ソン・ジュンギ) 。つらく苦しい青春時代を過ごしたヘは、高校時代を共にした初恋の人ソン・ジェヨン(チョン・ウヒ)の突然の訪問により十年以上の時を経て再会を果たす。再会のうれしさもつかの間、ヘはジェヨンの訪問の理由がエンターテイメント企業で働く彼女の仕事の昇進のためであることを知り苦い思いをするが、それでもジェヨンに協力することから再び2人の歯車が回り始める。【編集部MEMO】FODでは、『FC Soldout』『秘密の間柄』『天気予報のような恋愛』『僕の指先に君の温度が触れるとき』『Gray shelter 〜灰色の気流〜』『Blossom Campus(ブロッサム・キャンパス)』『BUMP UP BUSINESS〜恋するバックステージ〜』『恋の株価は上昇中!? 〜STOCK STRUCK〜』『深夜2時のシンデレラ』『ロマンス by ロマンス』『ああっ!僕のアシさま』『恋愛至上主義区域』『スターストラック』『JunとJun』『僕らの恋は授業中です2』『君の唇を噛みたい』『俺は恋愛なんか求めてない!』といった韓国ドラマを配信している。(C)SLL Joongang Co.,Ltd all rights reserved.