マカロニえんぴつが10月3日全国公開となる映画『火喰鳥を、喰う』の主題歌を書き下ろしたことが発表となった。同楽曲「化け物」が使用された本予告が公開されている。 原浩原作による『火喰鳥を、喰う』は“第40回横溝正史ミステリ&ホラー大賞”大賞受賞小説を映画化したもの。監督は『空飛ぶタイヤ』などの本木克英、脚本は『ラーゲリより愛を込めて』などの林民夫が担当した。 主演を務めるのは本作が映画単独初主演作となる水上恒司。ヒロインは乃木坂46の元メンバー山下美月。さらにSnow Manの宮舘涼太が映画単独初出演となる。 以下に、はっとり(Vo, G)のコメントをお届けしたい。 ◆ ◆ ◆ 「ミステリー作品に携わるのは初めてだったので、今までと異なる新しい楽曲テイストにトライできそうだなと高揚しました。(映画は)火喰鳥に翻弄されていく登場人物たちの狼狽する様子や、どんどん狂気的になってく展開に引き込まれました。終始不気味さが漂う村の雰囲気も好きでした。自分を蝕んでいく不安や孤独感、疑心の正体を、火喰鳥のような “見えざる化け物” になぞらえて書きました。シャウトを繰り返すコーラスセクションでは、これまでのマカロニえんぴつにない緊迫した雰囲気を出せたように思います」──はっとり(Vo, G) ◆ ◆ ◆ ■映画『火喰鳥を、喰う』10月3日(金)より全国公開https://gaga.ne.jp/hikuidori/出演:水上恒司、山下美月、森田望智、吉澤健、豊田裕大、麻生祐未/宮舘涼太(Snow Man)監督:本木克英脚本:林民夫原作:原浩『火喰鳥を、喰う』(角川ホラー文庫刊)配給:KADOKAWA、ギャガ企画・制作:フラミンゴ制作プロダクション:アークエンタテインメント©︎2025「火喰鳥を、喰う」製作委員会 ■FCツアー<マカロックツアーvol.20 〜むしろウチらが追っかける!愛を掴んでホールドオン篇〜>8月31日(日) 北海道・Zepp Sapporo9月08日(月) 大阪・Zepp Osaka Bayside9月09日(火) 大阪・Zepp Osaka Bayside9月11日(木) 福岡・Zepp Fukuoka9月16日(火) 愛知・Zepp Nagoya9月17日(水) 愛知・Zepp Nagoya9月24日(水) 東京・Zepp DiverCity9月25日(木) 東京・Zepp DiverCity ■<マカロックツアーvol.21 〜心を覗いてシラけるより、ことばのシワだけ増やしてゆけ篇〜>▼2026年1月17日(土) 埼玉・狭⼭市市⺠会館 ⼤ホール1月18日(日) 埼玉・狭⼭市市⺠会館 ⼤ホール1月23日(金) 兵庫・アクリエひめじ ⼤ホール1月24日(土) 和歌山・和歌⼭県⺠⽂化会館 ⼤ホール1月31日(土) 石川・⾦沢歌劇座2月01日(日) 新潟・新潟県⺠会館 ⼤ホール2月07日(土) 広島・広島⽂化学園HBGホール2月08日(日) 山口・KDDI維新ホール2月11日(水/祝) 鳥取・⽶⼦コンベンションセンター BIG SHIP2月14日(土) 高知・⾼知県⽴県⺠⽂化ホール オレンジホール2月15日(日) 香川・レクザムホール ⼤ホール2月21日(土) 宮城・仙台サンプラザホール2月22日(日) 青森・リンクステーションホール⻘森2月26日(木) 愛知・Nitterra⽇本特殊陶業市⺠会館 フォレストホール2月27日(金) 愛知・Nitterra⽇本特殊陶業市⺠会館 フォレストホール3月06日(金) 静岡・アクトシティ浜松 ⼤ホール3月11日(水) 東京・東京ガーデンシアター3月12日(木) 東京・東京ガーデンシアター3月15日(日) 北海道・札幌⽂化芸術劇場 hitaru3月16日(月) 北海道・札幌⽂化芸術劇場 hitaru3月25日(水) 福岡・福岡サンパレス3月26日(木) 福岡・福岡サンパレス3月30日(月) 大阪・フェスティバルホール3月31日(火) 大阪・フェスティバルホール4月04日(土) 沖縄・沖縄コンベンションセンター劇場 関連リンク◆マカロニえんぴつ オフィシャルサイト◆マカロニえんぴつ オフィシャルX◆マカロニえんぴつ オフィシャルInstagram◆マカロニえんぴつ オフィシャルLINE

