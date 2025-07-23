¡Ö7¡¦5Í½¸ÀÁûÆ°¡×¤è¤ê¤â¥ä¥Ð¤«¤Ã¤¿¡Ä¡ª¡Ö¸µÁÄ¡¦ÂçÍ½¸À¡×¤¬·ÐºÑ¤ËÍ¿¤¨¤¿±Æ¶Á¤ò»î»»¤·¤ÆÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¡Ö¢¥25Ãû±ß¡×¤È¤¤¤¦¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë¿ô»ú
¡Ö»ä¤¬¸«¤¿Ì¤Íè¡×¤è¤ê¤â¥ä¥Ð¤«¤Ã¤¿Í½¸À
2025Ç¯7·î5Æü¤ËÆüËÜ¤ËÂçºÒÆñ¤¬µ¯¤¤ë¤È¤¤¤¦Ì¡²è¤ÎÍ½¸À¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Á°ÊÔ¡Ø·ÐºÑÂ»¼º¡Ö¢¥5600²¯±ß¡×¡Ä¡ª¡Ö7¡¦5Í½¸ÀÁûÆ°¡×¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¡ª¤â¤Ã¤È¥ä¥Ð¤«¤Ã¤¿¡ÖÍ½¸À¡×¤Î±Æ¶Á¡Ù¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÅÔ»Ô¤ÏÊ¿¾ïÄÌ¤ê¤Ç¡¢Í£°ì´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÍâÆü¤ÎÁ¯µûÇä¤ê¾ì¤Î¼ä¤·¤µÄøÅÙ¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É±Æ¶Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÌîÂ¼Áí¸¦¤Î»î»»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹á¹Á¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Ë¬Æü´Ñ¸÷µÒ¤Î¸º¾¯¤Ê¤É¤Ç¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤Ë¤ÏÌó5600²¯±ß¤ÎÂ»¼º¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âGDPÈæ¤Ç¸«¤ì¤Ð±Æ¶Á¤Ï0.1¡óÌ¤Ëþ¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¤³¤ÎÍ½¸À¤ò¿¿¤Ë¼õ¤±¤ë¿Í¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢1999Ç¯¤Ë¿ÍÎà¤¬ÌÇË´¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö¥Î¥¹¥È¥é¥À¥à¥¹¤ÎÂçÍ½¸À¡×¤ä2012Ç¯¤Ë¡ÖÀ¤³¦¤¬½ª¤ï¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Þ¥äÊ¸ÌÀ¤ÎÍ½¸À¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£²ó¤¬3ÅÙÌÜ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Í×¤¹¤ë¤ËÆüËÜ¿Í¤¬·Ð¸³¤·¤¿¤Î¤ÏÏµ¾¯Ç¯¤Î¶÷ÏÃ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡ÖÏµ¤¬Íè¤ë¡×¤ÈÂçÁû¤®¤ò¤·¤Æ¤â¤µ¤¹¤¬¤Ë3²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¿Í¡¹¤ÏÌÌÇò¤¬¤ê¤Ï¤¹¤ì¤É¡¢ËÜµ¤¤Ç¤Ï¿®¤¸¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤µ¤Æ¡¢¼Â¤Ï¤³¤Îµ»ö¡¢¤³¤³¤«¤é¤¬ËÜÈÖ¤Ç¤¹¡£
Ã¯¤â¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¿®¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿º£²ó¤ÎÍ½¸À¤Ç¤â¢¥5600²¯±ß¤Î·ÐºÑÂ»¼º¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢1999Ç¯¤Î¥Î¥¹¥È¥é¥À¥à¥¹¤ÎÂçÍ½¸À¤Î·ÐºÑÂ»¼º¤Ï¤É¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
ÆüËÜ¿Í¤¬¿®¤¸¤¿¡Ö¥Î¥¹¥È¥é¥À¥à¥¹¤ÎÂçÍ½¸À¡×
»ä¤¬¡Ø¥Î¥¹¥È¥é¥À¥à¥¹¤ÎÂçÍ½¸À¡Ù¤òÆÉ¤ó¤À¤Î¤Ï¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¤Ç¡¢¤½¤Î¾×·â¤ÏÀ¨¤Þ¤¸¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤¦¤È¤Ë¤«¤¯¥¯¥é¥¹Á´ÂÎ¤Ç¤½¤ÎÏÃÂê¤Ç»ý¤ÁÀÚ¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç»ØÀÞ¤ê¿ô¤¨¤Æ¡¢
¡Ö¤¢¤¢¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ï36ºÐ¤Ç¤ª¤·¤Þ¤¤¤«¤¡¡×
¤È»×¤¦¤È¡¢¤Ê¤ó¤À¤«ÀÚ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢¤È¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤À¤Þ¤À¤«¤Ê¤êÀè¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢ÊÑ¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£¤Î¼ã¤¤¿Í¤Ï¶Ã¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Åö»þ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ï1999Ç¯¤Þ¤Ç¡×¤È¤³¤ÎÍ½¸À¤ò¼õ¤±»ß¤á¤¿¿Í¤Ï¤«¤Ê¤êÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
º£¤Û¤É¾ðÊó¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤Ç¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥¹¥×¡¼¥ó¶Ê¤²¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤ÈÄ¶Ç½ÎÏ¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢1999Ç¯¤Ë¥½Ï¢¤Î³Ë¥ß¥µ¥¤¥ë¤¬È¯¼Í¤µ¤ì¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤ÇÀ¤³¦¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸½¼ÂÅª¤À¤È´¶¤¸¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Åö»þ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡Ö¤â¤¦·ëº§¤·¤Æ¤â»Ò¤É¤â¤Ï¤Ä¤¯¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤Ã¤Æ»Ò¤É¤â¤¬¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤â¤Î¡×¤È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤¿½÷À¤ò´Ñ¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿´¤ÎÄì¤«¤é¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊÌ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÉÔ°Â¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ï80Ç¯Âå¤Ë¤ÏÁêÅö¿ô¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¤È¤·¤Æ¤Ï¤ä¤äÍ¦¤ßÂ¤ÊÈ¯¸À¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢80Ç¯Âå¸åÈ¾¤Î¥Ð¥Ö¥ë¤Î¶¸Áû¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¶âÍ»´ËÏÂ¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢½ªËö»×ÁÛ¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Ë¤·¤íÅÚÃÏ¤ä³ô¤Î¹âÆ¤Ë²¿¤Î²¸·Ã¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»ä¤Î¤è¤¦¤Ê¼ã¤¤¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤äOL¤â¡¢µëÎÁ¤¬½Ð¤ë¤ÈÏ»ËÜÌÚ¤Ë·«¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢¿¼Ìë¤Þ¤ÇÍÙ¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¥¿¥¯¥·¡¼¤Çµ¢¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢µý³ÚÅª¤Ë¤½¤ÎÆü¤ò³Ú¤·¤àÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÂçÍ½¸À¤È¿Í¸ý¸º¾¯¤Î¡Ö¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë°ìÃ×¡×
¤Ç¤Ï¥Î¥¹¥È¥é¥À¥à¥¹¤ÎÂçÍ½¸À¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢·ÐºÑ¤Ï¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤½¤ì¤È¤â¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·×»»¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤³¤ì¤ÏÀµ¹¶Ë¡¤Ç¹Ô¤¯¤ÈÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Ë¤·¤í¥Ð¥Ö¥ë·Êµ¤¤Ç¹ñÌ±¤¬¶¸Íð¤·¤¿¤³¤È¤Þ¤ÇÍ½¸À¤Î±Æ¶Á¤À¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢100Ãû±ßµ¬ÌÏ¤Ç¶¸Íð·Êµ¤¤¬µ¯¤¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¡¢100Ãû±ßµ¬ÌÏ¤Ç¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤Ë¤è¤ëÉÔÎÉºÄ¸¢¤¬½Ð¸½¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Þ¤ÇÏÃ¤ò¹¤²¤ë¤È·×»»ÉÔÇ½¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤Ã¤È°ã¤¦Í½¸À¤ÎÄÞº¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤½¤³¤Çµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤Ï¡¢Àè¤Û¤É¤Î½÷À¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¹¡£Í½¸À¤ò¿®¤¸¤¿¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï½ÐÀ¸Î¨¤Î¥°¥é¥Õ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Î½ÐÀ¸Î¨¤Î¥°¥é¥Õ¤Ï¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Îµ°À×¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤Î½ÐÀ¸Î¨¤ÏÇ¯¡¹²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£1980Ç¯Âå¤«¤éÀ¤µªËö¤Ë¤«¤±¤Æ¤Û¤Ü°ìÄ¾Àþ¤Ç½ÐÀ¸Î¨¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢1999Ç¯¤Ë²¿¤âµ¯¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¤È¤½¤Î¸å¡¢½ÐÀ¸Î¨¤Ï¤à¤·¤í¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¼1999Ç¯¤¬Äì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×
¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤1999Ç¯¤Ë²¿¤âµ¯¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¿ÍÀ¸Àß·×¤òÊÑ¤¨¤¿¤Ò¤È¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£²¿¤âµ¯¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤é¡¢¹Í¤¨¤ò²þ¤á¡¢·ëº§Áê¼ê¤ò¸«¤Ä¤±¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤ÈÀ¸³è¤ò»Ï¤á¤ë¡£¤À¤«¤é¥¿¥¤¥à¥é¥°¤¬µ¯¤¤Æ¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ2004Ç¯º¢¤ò¶¤ËÆüËÜ¿Í¤Î½ÐÀ¸Î¨¤¬¾å¸þ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤½¤â¤½¤â¥Î¥¹¥È¥é¥À¥à¥¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤ÈÌÌÇò¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥¯¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï¥Î¥¹¥È¥é¥À¥à¥¹¤ÎÍ½¸À¤Ç¿ÍÎà¤¬ÌÇË´¤¹¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ï¾¯¿ôÇÉ¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤â1999Ç¯¤Ë¿ÍÎà¤¬ÌÇ¤Ö¤È¥Î¥¹¥È¥é¥À¥à¥¹¤¬Í½¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦²ò¼á¤ÏÆüËÜÆÈ¼«¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢1999Ç¯7¤Î·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÍ½¸À»í¤â¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÍÌ¾¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Í½¸À¤ÎÌ¡²è¤¬ÆüËÜ¤è¤ê¤â¹á¹Á¤ÇÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢¥Î¥¹¥È¥é¥À¥à¥¹¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼ç¤ËÆüËÜ¤Ç¤Î¥Ö¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
²¤½£¤Ç¿®¤¸¤é¤ì¤¿¡Ö½ªËö»×ÁÛ¡×
¤·¤«¤·¶½Ì£¿¼¤¤¤³¤È¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤ä¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ê¤É¥¥ê¥¹¥È¶µ¹ñ¤Î½ÐÀ¸Î¨¥°¥é¥Õ¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê½ÐÀ¸Î¨¤ÎÄã²¼¤È¤½¤Î¸å¤Î¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤¬¡¢ÆüËÜ¤è¤ê¤âÁá¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï1994Ç¯º¢¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤Ï1996Ç¯º¢¤ò¥Ô¡¼¥¯¤Ë½ÐÀ¸Î¨¤ÎÈ¿Å¾¤¬µ¯¤¤Þ¤¹¡£
¥¥ê¥¹¥È¶µ¤Ë¤Ï¥Î¥¹¥È¥é¥À¥à¥¹¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢À¤µªËö¤Î½ªËö»×ÁÛ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢20À¤µªËö¤ËÂè»°¼¡À¤³¦ÂçÀï¤¬µ¯¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¥è¥Ï¥Í¤ÎÌÛ¼¨Ï¿¤Çµ½Ò¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê½ªËö¤ÎÍÍÁê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µ¹ñ¤Ç¤Ï20À¤µª¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¤«¤±¤Æ½ÐÀ¸Î¨¤¬°ì»þÅª¤Ë²¼¤¬¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤È¤³¤í¤¬1989Ç¯¤ËÍ½ÁÛ¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µ¯¤¤Þ¤¹¡£¥½Ï¢¤ÎÊø²õ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤¬³ËÊ¼´ï¤ÇÌÇ¤Ó¤ë²ÄÇ½À¤¬¾Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¥¥ê¥¹¥È¶µ·÷¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î½ÐÀ¸Î¨¤¬¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤¿¤é¡¢¥°¥é¥Õ¤Ë¤Ô¤¿¤ê¤ÈÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡ÖÍ½¸À¡×¤È¡Ö¿Í¸ýÆ°ÂÖ¡×¤Î´Ø·¸
Èæ³Ó¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥¤¥¹¥é¥à·÷¤ÇÆ±¤¸¥°¥é¥Õ¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¤¥¹¥é¥à¤ÎÀè¿Ê¹ñ¤Ç¤Ï½ÐÀ¸Î¨¤Î¸º¾¯¥Ú¡¼¥¹¤Ë¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ÐºÑ¤¬È¯Å¸¤·¤ÆÀè¿Ê¹ñ¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì°ìÄê¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç½ÐÀ¸Î¨¤¬²¼¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£½ªËöÍ½¸À¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹ñ¤Ç¤ÏÅöÁ³¤³¤¦¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤µ¤Æ¡¢¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¥Î¥¹¥È¥é¥À¥à¥¹¤ÎÂçÍ½¸À¤Î·ÐºÑÂ»¼º¤Ï¡¢Í½¸À¤Î±Æ¶Á¤Ç¤Î¿Í¸ýÂ»¼º¤¬°ìÈÖÂç¤¤¤¤ÈÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¤Ë·×»»¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤·ÆüËÜ¤Ç1973Ç¯¤Ë¥Î¥¹¥È¥é¥À¥à¥¹¤ÎÂçÍ½¸À¤¬¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡©¡¡ÆüËÜ¿Í¤Î½ÐÀ¸Î¨¤¬¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤äUAE¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë·ÐºÑÈ¯Å¸¤ËÈ¼¤Ã¤ÆÄ¾ÀþÅª¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È²¾Äê¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÆüËÜ¤Ç¤Î¾¯»Ò¹âÎð²½¤Î·¹¸þ¼«ÂÎ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¼ã¼Ô¿Í¸ý¤Ïº£¤è¤ê¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤½¤Îº¹¤Ï¿Þ£´¤Î¤è¤¦¤Ë¥°¥é¥Õ¤Î´Ö¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò¿Í¿ô·×»»¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»»½Ð¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ã±½ã·×»»¤Ç¤¹¤¬1990Ç¯Âå¤Î¿Í¸ý¸º¾¯¤ÏÌó¢¥511Ëü¿Í¤Û¤ÉÍ½¸À¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Î¸º¾¯¥Ú¡¼¥¹¤è¤ê¤â¾¯»Ò²½¤¬¿Ê¤ó¤À¤È·×»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤â¤·Ã¯¤âÍ½¸À¤ò¿®¤¸¤º¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¼ã¼Ô¿Í¸ý¤Ï¤½¤ÎÊ¬¡¢º£¤è¤ê¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡©
¡ÈÂçÍ½¸À¡É¤Î±Æ¶Á¤Ï¡Ö25Ãû±ß¤ÎÂ»¼º¡×¤À¤Ã¤¿¡Ä¡ª¡©
¤³¤ì¤âÃ±½ã·×»»¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î°ì¿ÍÅö¤¿¤êGDP¤Ï506Ëü±ß¤Ç¤¹¤«¤é¡¢20Âå30Âå¤Î¼ã¼Ô¿Í¸ý¤¬º£¤è¤êÂ¿¤¯À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤½¤ì¤À¤±¤Î·ÐºÑ²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÂ»¼º¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢500Ëü¿Í¡ß500Ëü±ß¤Ç¢¥25Ãû±ß¡£
¤·¤«¤â¤¢¤¯¤Þ¤ÇÃ±Ç¯ÅÙ¤Ç¤Î±Æ¶Á¤Ç¤¹¡£¤³¤Î½½¿ôÇ¯¤Ç¤ÎÎß·×¤È¤â¤Ê¤ë¤ÈÍ½¸À¤Î±Æ¶Á¤¬¤¤¤¯¤é¤Î·ÐºÑÂ»¼º¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«ÁÛÁü¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÇØ¶Ú¤¬´¨¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤µ¤ÆÏÃ¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ªÁû¤¬¤»Í½¸À¤Î·ÐºÑÂ»¼º¤Ï¢¥25Ãû±ß¡ª¡¡ËÜÅö¤ÎÂçºÒÆñ¤Ï2025Ç¯7·î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢1990Ç¯Âå¤Ë¤¹¤Ç¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡×
¤³¤ÎÏÃ¡¢¿®¤¸¤ë¤â¿®¤¸¤Ê¤¤¤â¤¢¤Ê¤¿¼¡Âè¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÏ¢ºÜµ»ö¡Ø»ÄÇ°¤Ç¤¹¤¬¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¶È³¦¤Î¿·¤¿¤Ê¡Ö4¶¯¡×¤Ë¡Ö¥È¥è¥¿¡×¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ä¡ª¤³¤ì¤«¤éÂæÆ¬¤¹¤ë¡Ö4¼Ò¤ÎÌ¾Á°¡×¤È¡Ö¥¯¥ë¥Þ¤ÎÌ¤Íè¡×¡Ù¤Ç¤â¡¢·ÐºÑ¾õ¶·¤ò³Ú¤·¤¯Ê¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û»ÄÇ°¤Ç¤¹¤¬¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¶È³¦¤Î¿·¤¿¤Ê¡Ö4¶¯¡×¤Ë¡Ö¥È¥è¥¿¡×¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ä¡ª¤³¤ì¤«¤éÂæÆ¬¤¹¤ë¡Ö4¼Ò¤ÎÌ¾Á°¡×¤È¡Ö¥¯¥ë¥Þ¤ÎÌ¤Íè¡×
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥¤¥Ù¥ó¥È,
ºßÂð°åÎÅ,
ÂçÁ¥,
Êè,
Áòµ·,
°ÖÎîº×,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
³¤,
Áòº×