¡Ö¥Ü¥¥ãÅ·¡×¤«¤é31Ç¯¡¢µÄ°÷Å¾¿È55ºÐ·Ý¿Í¤Î·ãÊÑ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÂçÈ¿¶Á¡Ö¤º¤¤¤Ö¤ó¤ÊÊÑ¤ï¤ê¤Ã¤×¤ê¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÁé¤»¤Æ¤ë!¡×
¡ÖÁé¤»¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤º¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¡×»ÔµÄÁªÅöÁª
¡¡¡Ö¥¿¥â¥ê¤Î¥Ü¥¥ã¥Ö¥éÅ·¹ñ¡×¤Ç³èÌö¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖX-GUN¡×À¾Èøµ¨Î´(55)¤Îà·ãÊÑá¤·¤¿»Ñ¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ª±¢ÍÍ¤ÇÅöÁª¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢20Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿ºë¶Ì¸©¡¦»°¶¿»ÔµÄ²ñµÄ°÷Áªµó¤ËÌµ½êÂ°¤ÇÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤¿À¾Èø¤¬ÆÀÉ¼¿ô3154É¼¤Ç½éÅöÁª¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤ª¤Ü¤ó¤³¤Ü¤ó¡×¤Î¤ª¤Ü¤ó¤¬X¤Ç¾Ò²ð¡£¥¿¥¹¥¤ò¤«¤±¤¿À¾Èø¤È·ý¤ò°®¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤µ¤«µÄ°÷¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï...¡×¤ÎÀ¼
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö²û¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¤Ç¤¹¡×¡ÖÁé¤»¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤º¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¾Ð´é¤ÇÌ¤Íè¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦! ´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¼!¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«µÄ°÷¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï ¤½¤·¤ÆÁé¤»¤¿? ¤â¤Ã¤È¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤Æ¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÁé¤»¤Æ¤ë!¡×¡Ö¤º¤¤¤Ö¤ó¤ÊÊÑ¤ï¤ê¤Ã¤×¤ê¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¾Èø¤Ï¡¢¤µ¤¬¤Í¡¦¤Þ¤µ¤Ò¤í¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¡ÖX-GUN¡×¤ò1990Ç¯¤Ë·ëÀ®¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤ª¾Ð¤¤ÈÖÁÈ¡Ö¥Ü¥¥ã¥Ö¥éÅ·¹ñ¡×(94~99Ç¯)¤Ç³èÌö¤·¡¢¿Íµ¤¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÃúÈ¾¥³¥í¥³¥í»þÂå¡×¤Î²þÌ¾¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÆ¤Ó¡ÖX-GUN¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£