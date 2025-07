miletが、デビュー5周年を記念して開催された初のアリーナ公演を収録した映像商品『milet 5th anniversary live “GREEN LIGHTS”』を本日リリースした。 本日20時からは、お手元の映像商品を同時刻再生し、リアルタイムでSNS上に感想や思い出などを投稿・共有することで、離れていてもライヴ感を分かち合える、同時視聴会・ホームビューイング企画が開催される。 初のアリーナ公演〈大阪城ホール2days、横浜アリーナ2days〉の中から最終公演となる横浜アリーナ2日目が収録された『milet 5th anniversary live “GREEN LIGHTS”』DISC1を手元に用意し、20時になったら一斉に視聴を開始。ライブ映像の感想や思い出などをハッシュタグ「#milet_HomeViewing」「#milet_GREENLIGHTS」をつけてSNSにリアルタイムで投稿・共有することで、離れていてもライブ感を分かち合える自宅参加型の特別イベントになっている。 本作の初回生産限定盤には、チケットがわずか2秒で完売し、追加公演も即完するほど大きな話題となった2023年・台北での初の海外ワンマンライブ「Hey Taipei, I’m milet」の映像や、各ライブの音源CDも同梱される。 ◾️ライブ映像同時視聴会「milet 5th anniversary live “GREEN LIGHTS”』2025年7月23日(水)20時より開催 ▼milet Official Xアカウントをチェック:https://x.com/milet_music推奨ハッシュタグ:「#milet_HomeViewing」「#milet_GREENLIGHTS」 ◾️『milet 5th anniversary live “GREEN LIGHTS”』 2025年7月23日(水)発売予約:https://milet.lnk.to/CFcSN8WN ○初回生産限定盤Blu-ray盤 2BD+2CD(SEXL-305-8):¥12,500(税込)DVD盤 2DVD+2CD(SEBL-330-3)¥11,500(税込)・豪華BOX仕様 フォトカード24枚セット付き・初の海外ワンマンライブ映像(「Hey Taipei, I’m milet」at Zepp New Taipei)付・ライヴ音源CD(『milet 5th anniversary live “GREEN LIGHTS”』at Yokohama Arena、「Hey Taipei, I’m milet」at Zepp New […]

