Ãæ»³ËãÀ»¡¢Êì¤ÎÃæ»³ËãÍý¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡Ö£··î12Æü¤ËÆ®ÉÂ¤ÎËö¤Ë±ÊÌ²¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×
12Æü¤Ë77ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ãæ»³ËãÍý¤µ¤ó¤Î»°ÃË¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÃæ»³ËãÀ»¡Ê36¡Ë¤¬22Æü¡¢ËãÍý¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ËãÀ»¤Ï½ñÌÌ¤Ç¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Êì¡¦Ãæ»³ËãÍý¤¬7·î12Æü¤ËÆ®ÉÂ¤ÎËö¤Ë±ÊÌ²¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ºÇ´ü¤Ï²ÈÂ²¤Ë¸«¼é¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢²º¤ä¤«¤ËÎ¹Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£Áòµ·¤Ï¡Ö¸Î¿Í¤Î°ä»Ö¤ª¤è¤Ó²ÈÂ²¤Î´õË¾¤Ë¤è¤ê¡¢¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤ÇÀÅ¤«¤Ë¼¹¤ê¹Ô¤ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
ËãÍý¤µ¤ó¤Ï¡¢TBS·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö¥µ¥¤¥ó¤ÏV¡×¤ä±Ç²è¡Ö¸Â¤ê¤Ê¤¯Æ©ÌÀ¤Ë¶á¤¤¥Ö¥ë¡¼¡×¤Ê¤É¤Ç³èÌö¡£¡È¸µÁÄ¥¯¡¼¥ë¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¡É¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡£80Ç¯¤ËÇÐÍ¥»°ÅÄÂ¼Ë®É§¡Ê71¡Ë¤È·ëº§¤·¡¢Æ±Ç¯¤Ë°úÂà¡£99Ç¯¤ÎÎ¥º§¸å¤Ï½÷Í¥Éüµ¢¡£ºòÇ¯Êë¤ì¤ËÂÎÄ´¤òÊø¤·¤ÆÆþ±¡¡£Æ®ÉÂ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ´ü¤ÏËãÀ»¤é3¿Í¤ÎÂ©»Ò¤¿¤Á¤Ë¸«¼é¤é¤ì¤ÆÂ©¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿¡£