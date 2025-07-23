Creepy Nuts、「Bling-Bang-Bang-Born」が自身初の累積再生数7億回突破【オリコンランキング】
Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」が、23日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で週間再生数245.7万回（2,456,718回）を記録。累積再生数が7億216.5万回（702,165,047回）となり、自身初の累積再生数7億回を突破した。
【動画】Creepy NutsのOP主題歌も流れる『マッシュル』2期のPV
2024年1月22日付の同ランキング初登場から登場80週での7億回再生突破となり、YOASOBI「アイドル」の51週に次ぐ歴代2位の速さとなった。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年7月28日付：集計期間：2025年7月14日〜7月20日）＞
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2024年1月22日付の同ランキング初登場から登場80週での7億回再生突破となり、YOASOBI「アイドル」の51週に次ぐ歴代2位の速さとなった。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年7月28日付：集計期間：2025年7月14日〜7月20日）＞