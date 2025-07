7人組ガールズグループ・HANAの「Blue Jeans」が、23日発表の最新「オリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキング」と「オリコン週間ストリーミングランキング」で1位を獲得。2025年6月23日付での「Burning Flower」に続き、自身2度目のデジタルランキング2冠【※1】を達成した。「Blue Jeans」は、「週間デジタルシングル(単曲)ランキング」では初週DL数1.7万DL(16,637DL)で初登場1位。「週間ストリーミングランキング」では、週間再生数1,978.4万回(19,783,768回)で初登場1位を獲得し、デジタル2冠となった。

なお、初週DL数1.7万DL(16,637DL)は、2025年4月14日付での「ROSE」の1.3万DL(13,319DL)を上回り、自己最高初週DL数となった。またストリーミング1位獲得は、「ROSE」、「Burning Flower」に続き自身通算3作目。「ストリーミング通算1位獲得作品数」記録においてAdoと並ぶ女性アーティスト歴代1位タイに。女性グループによる通算3作目の1位獲得はオリコン史上初となった。週間再生数の記録は、2025年1月20日付でMrs. GREEN APPLE「ライラック」が記録した週間再生数1,624.3万回(16,243,336回)を超え、今年度最高【※2】となった。また、2022年8月29日付でAdo「新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)」が記録した週間再生数1,943.3万回(19,433,036回)を超え、女性アーティストの歴代最高週間再生数となった。HANAは、BMSG × CHANMINA GIRLS GROUP AUDITION PROJECT「No No Girls」から誕生した、ラッパー/シンガーのちゃんみながプロデュースする7人組ガールズグループ。今年4月にメジャーデビュー曲「ROSE」をリリースし、7月11日に発表された「オリコン上半期ランキング 2025 アーティスト別セールス部門 新人ランキング」1位を獲得した。【※1】デジタルランキングは、「デジタルシングル(単曲)ランキング」「デジタルアルバムランキング」「ストリーミングランキング」の3部門。【※2】今年度は2004年12月24日付よりスタート<クレジット:オリコン調べ(2025年7月28日付)>