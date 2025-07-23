嵐「A・RA・SHI」、累積再生数1億回突破 自身通算6作目【オリコンランキング】
嵐の「A・RA・SHI」が、23日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で週間再生数54.4万回（543,816回）を記録した。
【写真】嵐「ARASHI Anniversary Tour 5×20」の様子
累積再生数は1億50.0万回（100,499,595回）となり、「オリコンストリーミングランキング」において自身通算6作目の累積再生数1億回突破【※】となった。
【※】嵐の累積再生数1億回突破ほか作品※達成順
「Love so sweet」（※2億回再生突破）
「カイト」
「Happiness」
「One Love」
「Monster」
＜クレジット：オリコン調べ（2025年7月28日付：集計期間：2025年7月14日〜7月20日）＞
【写真】嵐「ARASHI Anniversary Tour 5×20」の様子
累積再生数は1億50.0万回（100,499,595回）となり、「オリコンストリーミングランキング」において自身通算6作目の累積再生数1億回突破【※】となった。
【※】嵐の累積再生数1億回突破ほか作品※達成順
「Love so sweet」（※2億回再生突破）
「カイト」
「Happiness」
「One Love」
「Monster」
＜クレジット：オリコン調べ（2025年7月28日付：集計期間：2025年7月14日〜7月20日）＞