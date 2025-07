まふまふが、YouTubeで公開中の新曲「死神様にお願い」を本日7月23日より各種音楽配信サービスにてダウンロード・ストリーミング配信開始した。 ◆「死神様にお願い」MV 「死神様にお願い」は、まふまふらしい独特の世界観と繊細な歌声が印象的で疾走感のあるバンドサウンドが特徴の一曲。楽曲はYouTubeで先行公開され既に300万再生を超えており、公開直後からファンの間で話題となっていた。 また配信リリースを記念して、「死神様にお願い」を対象の配信サイトにてマイリスト追加し、専用フォームから応募いただいた人30名に抽選で「死神様にお願い」JKステッカーをプレゼントするキャンペーンを実施。本日より8月9日まで受付とのこと。 さらに8月8日 、9日と国立代々木競技場 第一体育館にて開催する自身初の“歌ってみたライブ”<ひきこもりでも歌ってみたい! 〜まふまふの歌ってみたLIVE2025@国立代々木競技場 第一体育館〜>は両日SOLD OUTが先日発表された。歌い手まふまふの原点に立ち返る今回の公演でどんな楽曲が披露されるのか、期待が高まる。 「死神様にお願い」 2025.7.23(水) Digital Releaseダウンロード・ストリーミング:https://a-sketch-inc.lnk.to/mafumafu_shinigamisama_ni_onegai ・マイリストキャンペーン期間7/23(水)0:00〜8/9(土)23:59 対象配信サイト・Apple Music、Spotify、Youtube、YouTube Music、LINE MUSIC、Amazon Music 対象楽曲:まふまふ「死神様にお願い」 プレゼント内容抽選:「死神様にお願い」JKステッカー(30名様) ▼キャンペーン応募方法STEP ,桓身でご利用のサービス(Apple Music、Spotify、YouTube Music、LINE MUSIC、Amazon Music、YouTube)にてまふまふ「死神様にお願い」を”ライブラリ”追加 or “プレイリスト”に追加 こちらから→https://a-sketch-inc.lnk.to/mafumafu_shinigamisama_ni_onegai STEP ▲薀ぅ屮薀蝓▲廛譽ぅ螢好箸膨媛辰気譴燭海箸確認できるスクリーンショットを撮影。 STEP 1募フォームに上記スクリーンショットと必要事項をあわせて入力し、応募完了。 ▼抽選特典当選者発表当選者の発表は商品の送付をもってかえさせていただきます。送付は2025年8月末を予定しております。 ▼応募フォーム (ご応募にはgoogle アカウントが必要となります)URL:https://forms.gle/iBsB4Z73p1vZtdCB6 <ひきこもりでも歌ってみたい! 〜まふまふの歌ってみたLIVE2025@国立代々木競技場 第一体育館〜>2025年8月8日(金) 開場17:00 / 開演18:002025年8月9日(土) 開場15:00 / 開演16:00東京・国立代々木競技場 第一体育館出演:まふまふ※SOLD OUT 関連リンク◆まふまふ オフィシャルサイト◆まふまふ オフィシャルTwitter◆まふまふ オフィシャルInstagram◆まふまふ オフィシャルYouTubeチャンネル

