go!go!vanillasが、TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』第2クールのエンディングテーマである新曲「ダンデライオン」を配信リリースした。 ◆go!go!vanillas 動画 『SAKAMOTO DAYS』は全世界累計発行部数1,200万部を突破する作品。元・伝説の殺し屋、坂本太郎が愛する家族との日常を守るために、仲間と共に迫りくる刺客と戦う、殺し屋ソリッドアクションストーリーだ。 エンディングテーマを務めるバニラズの新曲「ダンデライオン」は、浮遊感のあるシンセサイザーとコーラスワーク、儚く響くトランペットが印象的な、ローファイな雰囲気漂う一曲に仕上がっているとのこと。牧達弥(Vo ,G)が綴る、主人公・坂本太郎の生き様を映し出すような歌詞にも注目してほしい。 合わせて、ミュージックビデオも公開。go!go!vanillasとは初タッグとなる須田諒が監督を務め、「愛と憎しみ」をテーマに撮影。キャストの迫真の演技や、それに応えるメンバーの演奏シーンに、心を揺さぶる映像に仕上がっているとのこと。床に敷いた巨大LEDや、そこに映し出されるアニメーションをぜひチェックしていただきたい。 さらに、Spotifyにてアニメ『SAKAMOTO DAYS』とのコラボキャンペーン、全音楽配信サービスにてgo!go!vanillasのシェアキャンペーンの開催が決定した。コラボキャンペーンでは、go!go!vanillasのサイン入り『SAKAMOTO DAYS』アフレコ台本を、go!go!vanillasキャンペーンでは、全員に「ダンデライオン」のMVオフショット、抽選で5名様にサイン入りジャケ写ステッカーをプレゼント。どちらも期間は8月13日23時59分までとなっているので、この機会をお見逃しなく。 そして7月24日には、2025年3月9日に日本武道館にて開催された<go!go!vanillas Lab.TOUR 2024-2025>より特別編集した全23曲を一夜限りの特別編集でYouTube生配信とパブリックビューイングにて公開することも決定している。 YouTubeでの生配信に加え、新宿・東急歌舞伎町タワー「KABUKICHO TOWER VISION」でのパブリックビューイングも開催。配信上でメンバーの生出演も予定されており、重大発表もあるということなので、一夜限りの特別な配信をぜひ見逃さずチェックしてもらいたい。 なおgo!go!vanillasは、10月より<go!go!vanillas Hall Tour 2025-2026><go!go!vanillas Arena Tour 2026>を開催。本ツアーは、全国ホール編から来年春開催の東神名アリーナ編へと続くロングツアーで、バンド史上最大規模での開催となる。 ◾️「ダンデライオン」 2025年7月23日(水)配信リリースURL:https://lnk.to/ggv_Dandelion ◆TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』× Kroi × go!go!vanillas SpotifyキャンペーンSpotifyにて「ダンデライオン」を期間内に再生し、「#KroiバニラズSpotifyシェア」「#SAKAMOTODAYS」を付けてSNSにシェアして頂いた方に抽選でgo!go!vanillasサイン入りTVアニメ『SAKAMOTO DAYS』アフレコ台本が当たるプレアドキャンペーンを開催。 応募URL:https://form.run/@gogovanillas-dandelion-spotifysnssharecp期間:2025年7月23日(水)0:00〜2025年8月13日(水)23:59詳細:https://sakamotodays.jp/kroi-gogovanillas-spotifycp/ ◆go!go!vanillas「ダンデライオン」シェアキャンペーン「ダンデライオン」をストリーミングサービスにて再生し、楽曲をXもしくはInstagramストーリーズでハッシュタグ「#バニラズダンデライオン」をつけてシェアして頂いた方全員に「ダンデライオン」MVオフショットが、抽選で5名様にサイン入りジャケ写ステッカーが当たるシェアキャンペーンを開催。 応募URL:https://form.run/@gogovanillas-dandelion-sharecp期間:2025年7月23日(水)0:00〜2025年8月13日(水)23:59詳細:https://ggv-dandelion.ponycanyon.co.jp ▼「ダンデライオン」特設サイトhttps://ggv-dandelion.ponycanyon.co.jp ◾️go!go!vanillas「LIVE FILM -Lab. TOUR 2024-2025 at 日本武道館-」Special Edition 日時:2025年7月24日(木)16:00配信開始 / 20:00終了予定※17:30より生配信本編スタート パブリックビューイング:KABUKICHO TOWER VISION(新宿・東急歌舞伎町タワー前シネシティ広場)※配信時間は前後する可能性がございます。ご了承ください。 ◾️TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』作品基本情報(第2クール) ◆イントロダクション最強の殺し屋がいた その名も坂本太郎――。全ての悪党が恐れ、全ての殺し屋が憧れたその男は――ある日、恋をした‼コンビニで働く葵に一目ぼれした坂本は、あっさりと殺し屋を引退。結婚、娘の誕生を経て、のどかな街で個人商店を営む坂本は、かつての面影が無いほどに……太っていた‼愛する家族との平和な日常を守る為、元・伝説の殺し屋が、次々と迫りくる刺客に挑む。日常×非日常のソリッドアクションストーリー、ここに開幕‼ […]

